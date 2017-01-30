Meizu'nun Galaxy S7 Edge benzeri çift tarafı kavisli ekranı ve ana ekran butonu olan Meizu Pro 7 çalışırken görüntülendi.

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan sızıntılarla Meizu'nun yeni üst seviye fiyat - performans odaklı olacağı tahmin edilen telefonu Meizu Pro 7'nin Xiaomi Mi Mix'e rakip olarak tamamı çerçevesiz bir ekranla geleceği söyleniyordu ancak bugün telefon tam anlamıyla sızdırıldı.

Sızıntılara göre Meizu Pro 7'de söylenildiği gibi tamamı çerçevesiz ekran gelmeyecek ancak Samsung'un edge ekranına benzeyen çift tarafı kavisli bir ekranla gelecek. Öte yandan Samsung'un Galaxy S8 ile birlikte vazgeçeceği fiziksel butonun neredeyse aynısı Meizu Pro 7'nin ön kısmında konumlandırılıyor. Meizu Pro 7'nin tasarımına baktığımızda genel olarak S7 Edge'i andırdığını söyleyebiliriz.

Öte yandan Meizu Pro 7'nin tasarımı dışında herhangi bir sızıntı yok ancak telefonun Huawei tarafından üretilen Hi-Silicon Kirin 960 ya da Qualcomm'un Snapdragon 821 işlemcisiyle geleceği tahmin ediliyor. Samsung'un Qualcomm ile anlaşması gereği telefonda Snapdragon 835 işlemcinin olmayacağı söyleniyor.

Tahminlere göre telefon Şubat ayının sonunda düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde Meizu'nun düzenleyeceği etkinlikle birlikte tanıtılacak.