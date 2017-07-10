Meizu Pro 7 TV Reklamlarında Görüldü

Çinli teknoloji üreticilerinin arasında 2017 model amiral gemsini tanıtmamış tek marka olan Meizu, Pro 7 modelinin göründüğü bir reklamla zamanın geldiğini gösterdi.

Çinli üreticilerin her yıl daha çok gelişip kendilerini aşmaları artık alıştığımız bir durum. Bu sene de tüm firmaların en büyük silahlarını ortaya çıkardığı bir dönemdeyken Meizu'nun modeli nerede diye düşünmeye başlamıştık.

Çin'de görülen ve sadece bir kaç karesinde arkasındaki ekrandan tanıdığımız Meizu Pro 7 reklamı, telefonun çıkış süresinin artık oldukça yaklaştığını bizlere gösteriyor. Görüntülerin kalitesi de bizlere Çin televizyon servisleri hakkında bir ipucu sağlıyor gibi.

Arka tarafta yer alacak tamamen renkli LCD'yi çalışırken göremiyoruz ama oyuncunun elinde açık şekilde cihazın Meizu Pro 7 olduğu belli oluyor. Arka tarafta iki tane 12 MP kameraya ve MediaTek Helio X30 işlemcisine ilk kez sahip olacak model hakkında detaylı bilgiye alttaki haberimizden ulaşabilirsiniz.