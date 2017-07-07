Meizu Pro 7 ve Pro 7 Plus'ın Arkasında İkinci Ekran Olacak!

Çinli teknoloji devi Meizu, alışılagelmişin dışına çıkarak, çıkaracağı iki yeni akıllı telefon olan Pro 7 ve Pro 7 Plus'ın arka taraflarında ikinci ekranları bulunduracak.

Teknoloji devleri, yapacakları yenilikler konusunda adeta ilk olmak için yarışıyorlar. Bu yarış vesilesiyle de bizler, gerekli veya tamamen gereksiz de olsa yepyeni teknolojilerle karşılaşabiliyoruz. Akıllı telefonlarda ikinci ekranı görmeye LG sayesinde bir nevi alıştık. LG'nin V10 ve V20 akıllı telefonlarında, ilave görüntüler sunmaya yarayan ikinci ekranlar bulunuyordu. Bu ikinci ekranlar, ana ekranın üst kısmına yerleştirilmişti ve bazı kullanıcılar için vazgeçilemez bir yenilik olmuştu. Anlaşılan Meizu da bu konuda bir adım atmak istiyor.

Meizu Pro 7 ve Pro 7 Plus'ın görüntüleri bugün sızdırıldı. Aslında Meizu'nun ikinci ekranın, YotaPhone'un arka ekranı gibi LCD'den yapılacağı öne sürülüyordu. Ancak Meizu'nun ikinci ekranları biraz daha farklı olacak gibi duruyor.

Sızdırılan görüntülerde, cihazın ikinci ekranıyla Pacman benzeri bir oyunun oynandığını görüyoruz. Ayrıca öne sürülen düşüncelerde, arka kamerayla çekilecek selfielerin, ikinci ekran sayesinde ön kamerada olduğu gibi görebileceğimiz yer alıyor.

Cihaz USB Type-C, çift arka kamera ve ön kısımda bir home butonuyla karşımıza çıkıyor. Alt kısında hoparlör bulunacak ve kulaklık takmak için jak girişi de mevcut olacak. Diğer söylentilerde ise, Meizu Pro 7, 5.2 inç, 1080p ekran ile karşımıza çıkarken, Pro 7 Plus 5.5 inç ekran veya daha büyük bir ekranla gelebilir. Ayrıca, 12 MP arka kamera sensörlü (IMX386 ve IMX286) MediaTek Helio X30 yonga setinin de bulunduğu söyleniyor.

Henüz Meizu tarafından doğrulanmış bir bilginin söz konusu olmadığını belirtelim. Yine de cihazların fiyat aralığının, Pro 7 için 412 dolar, Pro 7 Plus'un çeşitli sürümleri için 485 veya 559 dolar arasında olması bekleniyor.