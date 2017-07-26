Meizu Pro 7 ve Pro 7 Plus Renkli Arka Ekranlarıyla Tanıtıldı!

Meizu'nun uzun zamandır beklenen arkasında da renkli ekran olması beklenen Pro 7 modelleri bugün tanıtıldı.

Akıllı telefon dünyasında rakiplerden öne geçmek eskiden daha hızlı bir işlemci ya da daha büyük bir ekran koymak kadar kolaydı. Artık bu durum çok değişti, üreticiler farklılaşmak için telefonlarına ne koyacaklarını şaşırdılar.

Meizu'nun yeni fikri olan arka tarafa "renkli" ekran koymak, haftalardır sızıntılardan gördüğümüz bir şeydi ve merak konusuydu. Telefonun bugün tanıtılmasıyla ortaya çıkan özellikleri, arka taraftaki ekranı da barındırıyor. Ekranın çözünürlük bilgisi verilmemesine rağmen ekran türünün Super AMOLED olduğunu söyleyebiliriz.

Arka ekranın boş bir özellik mi yoksa kullanışlı bir fonksiyon mu olduğunu sadece zaman gösterecek. Firmanın açıklamasına göre bu ekran selfie çekmek, bildirimleri kontrol etmek, şarkıyı değiştirmek gibi işleri öndeki fazla güç harcayan ekranı açmadan halletmenizi sağlayacak.

Telefonların özelliklerine gelecek olursak iki model de çift arka kameraya sahip ve ikisi de 12MP çözünürlüğünde. Ön tarafta ise 16MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor. İç donanım alanında ise işler oldukça değişiyor. Orta seviye olan Meizu Pro 7 5,2 inçlik Full HD bir ekran, MediaTek P25 işlemci, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama ile geliyor. İşin garip yanı, Pro 7 bir de üst seviye modele sahip. Bu model aynı ekrana sahipken daha güçlü Helio X30 işlemcisine ve 128GB dahili depolamaya sahip. Üst seviye olan Meizu Pro 7 Plus'a gelecek olursak da, 5,7 inçlik Quad HD çözünürlüklü Super AMOLED bir panele sahip telefon, 6GB RAM ve 64 ya da 128GB dahili depolama seçenekleriyle geliyor. Küçük kardeşinden 500 mAh daha çok pil kapasitesine sahip Pro 7 Plus, 3.500 mAh'lik bir bataryaya sahip.

Ağustos'un 5'inde satışa çıkarılacak model 17 farklı ülkede satışa çıkarılacak. Bu ülkelerin arasında tabi ki Türkiye yok. Fiyat olarak Meizu Pro 7 430 dolardan başlarken daha üst model olan Pro 7 Plus 530 dolardan başlayacak.