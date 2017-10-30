Meizu ve MediaTek FaceID'ye 'Kafa Atacak' Teknolojiyi Arıyor

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu ve silikon üreticisi MediaTek, Apple'ın devrimsel yüz tanıma teknolojisi FaceID'yi geçecek yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Önümüzdeki yıl herhangi bir zamanda tanıtılacak olan Meizu'nun yüz tanıma teknolojisi, iddia edilene göre Apple'ın FaceID'sini geçerek akıllı telefon dünyasının en iyi yüz tanıma sistemi olacak.

Parmak izi okuyucuların artık her yerde olduğu çağımızda akıllı telefon üreticileri de çıldırıp telefonların kilidini açmak için yeni yollar aramaya başladı. İlk olduğunu düşündüğümüz Samsung'un iris tarayıcısıyla başlayan serüven, Apple'ın FaceID'si ile doruk noktasına ulaştı ve şuan sektör çılgınlar gibi yeni teknolojilerin (ya da Apple'ın yaptığını kopyalamanın) peşinde.

Note 7 ile başlayan ve parmak izi tarayıcıya "alternatif" olan iris tarayıcı, adı üstünde tırnak içinde belirttiğimiz gibi, bir "alternatif" idi. Apple, konuyu yepyeni bir seviyeye taşıyarak iPhone X modelinde parmak izi okuyucuyu tamamen kaldırarak cihazı güvende tutmanın tek yolu olarak FaceID'yi tanıttı. Şimdi mevzuya dahil olan Meizu da, diğer iki üreticiyle aynı moral değerine sahip olarak alternatif bir kilit açma yoluyla Android dünyasında nabız arttırmak istiyor.

Meizu'da Küresel Pazarlama Departmanı Başkanı olan Ard Boudeling'in attığı tweette de görüldüğü üzere firma Meizu ile anlaşmaya giderek bu teknolojinin üzerinde birlikte çalışıyor.

Batı pazarında pek bilinmese de Çin'de oldukça büyük bir isim olan Meizu, ilk 128 GB dahili hafızaya sahip telefonu çıkaran firma olarak da biliniyor. Bunun yanında, dünyanın ilk 10 çekirdekli mobil işlemcisini taşıyan akıllı telefon da yine Meizu'dan gelen Pro 6 idi.

Sizce Meizu ve MediaTek, birlikte Apple'ın FaceID'sine göre daha güvenilir ve kullanışlı bir yüz tanıma teknolojisiyle gelebilirler mi?