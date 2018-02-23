Meizu X2, Snapdragon 845 İle Gelmeyecek mi?

Snapdragon 845 ile geleceği söylenen Meizu X2, farklı bir işlemciyle gelebilir.

Meizu yöneticilerinden Li Nan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Meizu X2'nin Snapdragon 845 işlemcisi ile geleceğini söylemişti. Şimdi ise, işin aslının öyle olmadığı ortaya çıkmaya başladı. 2016 yılında tanıtılan Meizu X'in halefi olacak olan Meizu X2 hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

Li Nan'ın yeni telefonun Snapdragon 845 ile geleceğini ima eden açıklamalarının ardından, bir Meizu çalışanının Weibo üzerinde yaptığı paylaşım dikkat çekti. Paylaşımında, yeni orta-üst seviye amiral gemisi Meizu X2'nin işlemcisinin henüz belli olmadığını açıklayan çalışan; şirketlerin zaman zaman böyle umut verici açıklamalar yaparak heyecan uyandırmaya çalıştığını belirtti.

Çinli üretici Meizu'nun nasıl bir yol izlediğini kestiremiyoruz ancak umudumuz yeni cihazın Snapdragon 845 ile gelmesi yönünde. Mediatek işlemciler yüzünden güncellemelerin daha geç (veya hiç) gelmemesi sebebiyle tercih etmeyen kullanıcıların da tercih edeceği bir marka olmak için Snapdragon işlemci kullanmaya başlaması gereken Meizu, yakın zamanda yeni telefonu X2'yi tanıtacak.

Aynı zamanda Meizu, yakın bir zamanda birkaç ürünüyle ülkemize giriş yaptı. Yeni modelleri de hızlı bir şekilde Türkiye pazarına sunduğu takdirde bildiğimiz markalara ciddi rakip olabilecek Meizu'nun yeni telefonlarını heyecanla bekliyoruz. Sizce Meizu başarılı bir marka mı? X2 modeli ülkemize gelse alır mıydınız?