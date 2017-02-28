Meizu, Yeni Teknolojisiyle 20 Dakikada Tam Şarj Vadediyor!

Çinli akıllı telefon ve akıllı telefon aksesuarları üretici Meizu, Mobile World Congress 2017'de, akıllı telefonları sadece 20 dakikada şarj edebilen bir cihaz geliştirdi.

Meizu, Mobile World Congress 2017'de, Super mCharge hızlı şarj teknolojisini kamuoyuna tanıttı ve bahsi geçen cihazın, akıllı telefonunuzu sadece 20 dakika içerisinde sıfırdan yüzde 100'e kadar şarj edebileceğini iddia etti.

Meizu, bu şaşırtıcı başarıyı elde etmek 11V / 5A şarj cihazı ve 160W destekli gelişmiş kablo birimine güveniyor. Firmaya göre Super mCharge, "Voltajın yarısını doğrudan doğruya aktarmak için iki dönüştürme devresinden yararlanan" şarj ileticileri kullanıyor. Meizu, hızlı şarj yöntemini kullanırken pillerin sıcaklığının kritik düzeyde artmasını engelleyen ek bir sigorta kullanmayı da ihmal etmemiş.

Uzun süreli testlerde Meizu'nun yeni mucizesinin, şarj ve deşarj döngüsünden sonra 3000mAh'lik kapasitesini en az iki yıl koruması öngörülüyor.

Meizu, hızlı şarj mimarisinde mucize yaratan ilk Çinli şirket değil. OPPO, 2016 yılında düzende MWC'de akıllı telefonları sadece 15 dakika içinde tamamen şarj eden Super VOOC teknolojisini tanıtmıştı. Ancak pek çok firma, Meizu'nun cihazını resmi aksesuar olarak tanımadığı için tam bir başarıdan söz etmek mümkün olmamıştı.

Meizu, hızlı şarj etme çözümünü akıllı telefonlar ile ne zaman buluşturacağını açıklamaktan şimdilik kaçınıyor.