Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mekatronik ve İnovasyon Günleri'ne (MİG’18) 26-27 Nisan tarihlerinde Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü ev sahipliği yapacak.

Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bünyesindeki akademisyenler ve Marmara Üniversitesi öğrenci kulüpleri tarafından 26-27 Nisan 2018 tarihlerinde üçüncü kez düzenlenecek olan mekatronik proje yarışması temalı “Mekatronik ve İnovasyon Günleri” (MİG) isimli robot ve bilimsel proje etkinlik, Türkiye genelinde mühendislik ve teknolojik alanlarda eğitim alan öğrencilerin ve ilgili kişilerin projelerini aynı platformda yarıştırma imkânı sunuyor.

Organizasyonun amaçları;

Marmara Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, teknolojik ve akademik faaliyetlerde etkin rol alması, değerinin korunması ve yükseltilmesi,

Yarışmacılara mekanik, elektrik, elektronik, optik, bilgisayar donanım ve yazılım bileşenlerinden oluşan endüstriyel alanlarda, elektronik parça bütünü ve iletişim sistemlerinin tasarımını yapabilme, geliştirme, elektronik aksanları arası ilişki kurabilme ve bunları kurallar içinde test edebilme kabiliyetini kazandırmak,

Orta ve yükseköğrenim gören öğrencilerin temel anlamda mekatronik kapsamında merak duygularının, araştırma, sorgulama ve onların bu alanda öğrenme isteklerinin tetiklenmesini sağlamak,

Endüstriyel firma yetkilileri ile öğrencileri aynı platformda buluşturmak.

Webtekno olarak bizim de destek vermiş olduğumuz Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde gerçekleştirilecek olan MİG’18’e kayıt olmak ve daha detaylı bilgi almak için marmaramig.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.