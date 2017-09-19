Meksika'da 7.1 Şiddetinde Deprem Oldu!

İki hafta önce yaşanan 8.1 şiddetindeki depremden sonra bu sefer Meksika'da 7.1 şiddetinde bir deprem oldu. Ölü ve yaralı sayısı hakkında Meksika hükümeti daha bir açıklama yapmış değil.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Puebla eyaletine bağlı Rabosso kentinin 5 kilometre kuzeydoğusundaki depremin, 51 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.8 Eylül 2017'de yani iki hafta önce ülkenin diğer ucunda yaşanan 8.1 büyüklüğündeki depremden sonra ülkede büyük bir panik hakim.

İki hafta önce yaşanan depremde 96 kişi hayatını kaybetmişti. 1985 yılında 10.000'den fazla kişinin ölümüne yol açan depremin yıl dönümünde yaşanan depremin şu an için resmi olarak ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor. Ancak depremi yaşayanların Twitter'dan gönderdiği gönderilerden, depremin büyüklüğü oldukça net bir şekilde anlaşılabiliyor.

Şu an servis edilen resmi bilgilere göre ise, deprem bir çok binanın yıkılmasına veya hasar görmesine yol açtı. Depremin etki alanının ise 900 kilometrelik bir çapta olduğu öğrenildi.

Depremin şiddetinden dolayı şehrin genelinde yıkılan binalardan dolayı yükselen toz ve dumanlar açıkça görülebiliyor.

8 Eylül'de yaşanan depremle, bu yaşanan depremin bağlantılı olup olmadığı ise şu an için bilinmiyor. Ayrıca yerel saatlerinde yaklaşık 13.00 saatlerinde gerçekleşen depremin gün ortasında yaşandığı için ağır kayıplara neden olması bekleniyor. Yine de hükümetin yapacağı resmi bir açıklamaya kadar kesin bir şey söylemek mümkün değil.