Meksika’daki 8.2’lik Deprem Esrarengiz Işıklar Yarattı!

Meksika ve çevresini etkileyen 8.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Mexico City’de mavi ve yeşil renkte tuhaf ışıklar ortaya çıktı.

Meksika, El Salvador, Nicargua, Guatemala, Panama ve Honduras için tsunami uyarısı yapılan şiddetli deprem sonucunda şu ana kadar ortaya çıkan can kaybı 5 ile sınırlı kaldı. Şiddetli deprem bölgedeki birçok insanı maddi zarara uğratırken, yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan insan sayısı da bir hayli fazla.

Twitter üzerinden depremle ilgili yapılan bir paylaşım ise epey dikkat çekti. Bir kullanıcı deprem sonrasında Mexico City semalarında oluşan mavi ve yeşil ışıkları kaydetmişti:

"Deprem sonrasında gökyüzü #Sismo"

Paylaşımın bir yankı uyandırması beklenmeden bilim insanları tartışma içine girdiler ve büyük çoğunluğu ortak bir fikre varamadı. Bazıları ise bu ışıklara patlayan elektrik trafolarının sebep olacağını dile getiriyor.

Ancak kafaları karıştıran şey, ışıkların yüksek miktarda elektrik yüklü atomlardan kaynaklandığına yönelik iddia oldu. Bu atomlar havadaki iyonlarla etkileşime geçip plazmalar yaratıyorlar. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında, Yeni Zelanda’nın Wellington şehrinde yaşanan 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından benzer bir fenomen görüntülenmişti:

Söz konusu ışıklar hakkında araştırmalar devam ederken, Meksika asrın en şiddetli depreminin sonuçlarıyla mücadele ediyor. Bölgede 5 büyüklüğünde birkaç artçı daha olacağı söyleniyor ve 3 metre yüksekliğinde tsunami dalgaları bekleniyor.