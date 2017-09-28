Meksika'da Gökyüzünden 'Balık' Yağdı!

Meksika'da salı günü gerçekleşen yağmurda gökyüzünden balık yağdı.

Meksika’nın Tamaulipas eyaletine bağlı kıyı şehri Tampico’ya salı günü yağmur yağdı. Fakat yağmur dindiğinde, yetkililer yağmur suyundan farklı sorunlar ile karşı karşıya kaldılar.

Tamaulipas eyaletinin sivil savunma ajansı, Facebook’tan bazı fotoğraflar yayınladı ve yağmur sırasında gökyüzünden balıklar düştüğünü belirtti. Neyse ki olay bir kıyı şehrinde yaşandığı için kimse sokaklarda balık gördüğüne şaşırmadı.

Bunun yanı sıra gökyüzünden balık yağması, eski çağlardan beri bilinen bir fenomendir. Bu enteresan olay, denizler ya da okyanuslar üzerinde oluşan hortumların, su ile birlikte balıkları da gökyüzüne taşıması ve balıkların yağmurla birlikte yeryüzüne inmesi şeklinde gerçekleşir.