Meksika'da Petrol Şirketleri Yılda 1 Milyar Dolar Kaybediyor

Meksika'da son yıllarda petrol kaçakçılığı büyük artış gösterdi. Sorumlu ise yalnızca suç örgütleri değil; sivil halk da bu konuda birçok suça bulaşıyor.

Meksika, uzun süredir petrol kaçakçılığı ile mücadele ediyor. Yetkililer, konu ile ilgili önlemlerini sürekli olarak artırdıklarını söyleseler de rakamlar bu söylemleri çok da desteklemiyor. Geçtiğimiz bir yıllık süreçte, petrol şirketleri bir milyar dolarlık zarara uğradılar ve yapılan soruşturmalar gösteriyor ki birçok petrol şirketinin çalışanları da bu işin içinde.

Devletin petrol şirketi olan Pemex'in yetkilileri, yakıt hırsızlığının rekor seviyede olduğunu açıkladı. 2014 senesinin verileri ile karşılaştırıldığında %352'lik bir artış olduğunu gözlemleyen yetkililer, alınan tüm önlemlere rağmen hırsızlığın her geçen gün artmakta olduğunu söyledi. Çetelerin ve organize suç örgütlerinin; petrol şirketlerinin boru hatlarından kaçak musluklar ile petrol çaldığını söyleyen yetkililer, şirket çalışanlarının da birçok farklı yöntem ile yakıt kaçırdığını ekledi.

İşçiler, tankerlere aşırı yakıt yüklemesi yaparak, tesisten çıktıktan sonra fazla yakıtları boşaltıp çalıyor ve sonrasında illegal yollar ile satışını sağlıyor. Ekim 2017'de 40 şirket çalışanı hakkında, yakıt hırsızlığı gerekçesi ile soruşturma başlatılmıştı. Aynı zamanda yine Pemex çalışanlarının, Brezilyalı bir şirket olan ve Latin Amerika genelinde bazı dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirtilen Odebrecht ile bağlantısı olduğu ortaya çıkmıştı ve bu konu hakkındaki araştırmalar da halen devam ediyor. Aynı zamanda Pemex'in eski CEO'su Emilio Lozoya'da Odebrecht'e 10 milyon dolar rüşvet vermekle suçlanmıştı.

Hırsızlıkla mücadele çaalışmaları kapsamında binden fazla çalışanın işten çıkarıldığını, çalınan 14 milyon litreden fazla yakıtın yeniden ele geçirildiğini ve halen devam eden birçok soruşturma olduğunu açıklayan yetkililer, buna rağmen artan rakamları yerel halkında öznel veya organize olarak bu işe dahil olmasına ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil birçok suça karışan örgütlerin sayısının artmasına bağlıyor. Yetkililerin beklentisi ise yurttaşların şahit oldukları suçları rapor ederek bu konuda devlete yardımcı olmaları.