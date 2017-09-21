Meksika'da Yaşanan Depremlerin Sebebi: Cocos Levhası!

Meksika'da yaşanan 8.1 ve 7.1 şiddetindeki depremlerin ardında devasa bir levha kırılması yatıyor.

Meksika’da yaşanan 7.1 şiddetinde deprem, son yıllarda karşılaşılan en büyük doğal afetlerden birisi olarak kabul ediliyor. Daha önce yine yaşadığı 8.1 şiddetindeki depremde bile bu kadar ciddi zarar almayan ülke, 12 gün arayla yaşadığı 2. depremle birlikte çok büyük kayıplar verdi.

Ülke genelinde 3 günlük yas ilan edilirken, depremin nedeni ve olası artçı tehlikeleri araştırılmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en büyük beyinlerinden olan Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk’e yaptığı açıklamada, Meksika’da art arda yaşanan büyük depremlerin nedenini açıkladı. Şengör’ün açıklamalarına göre depremlerin sebebi, Orta Amerika’nın batısında yer alan “Cocos” isimli bir lehva.

12 gün arayla 8.1 ve 7.1 büyüklüğünde iki depreme ev sahipliği yapan Meksika’nın altında yer alan Cocos levhasının aşağı doğru bükülerek gerildiğini belirten Şengör, gerilen levhanın kırılıdığını ve kırılmanın etkisi normal fay hatlarında hissedildiğini açıkladı. Normal fayların normalde bu kadar büyük depremler yaratmayacağını belirten Jeoloji profesörü, depremin bu kadar etkili olmasının sebebini, yerin 50-60 kilometre altında gerçekleşmesine bağladı.

Bu derinliklerde fayın üzerindeki basıncın çok yüksek olduğunu belirten Şengör, bundan dolayı depremin büyüklüğüne doğrudan etki ettiğini söyledi. Cocos levhasının aşağı doğru dalma hareketi olduğu için “dalmabatma” depremleri olarak anılan Meksika depremleri, 6 ay içinde 7 büyüklüğünde başka depremleri de yaratabilir.

Prof. Dr. Ahmet Ercan ise, 8.1 şiddetinde gerçekleşen depremin yaklaşık 1000 atom bombası gücünde bir gerginliği dışarıya saldığını belirtti. Yılda 2-3 kez olan bu depremler, dünyanın yer kabuğunu şekillendiriyor. Ercan’a göre Meksika’da bundan sonra 6.9-7 şiddetinden daha büyük bir deprem olmayacak.

Meksika’da yaşanan depremleri büyük bir üzüntüyle izliyoruz. Depremle yaşamaya alışan bir ülke olarak bu acıyı çok iyi anlıyor ve en kısa sürede yaraların sarılmasını temenni ediyoruz.