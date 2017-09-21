Meksika Depreminde Enkaz Altında Atılan WhatsApp Mesajları

Meksika’da geçtiğimiz Salı günü meydana gelen ve şimdiye kadar 230 kişinin ölümüne sebep olan 7.1 şiddetindeki depremin ardından enkaz altında kalanların aralarında WhatsApp üzerinden mesajlaştığı ortaya çıktı.

Kurtarma faaliyetlerinin en kapsamlı şekilde yapıldığı Meksiko’da yıkılan bir ilköğretim okulunun enkazında en az 21 çocuğun ve 5 yetişkin kişinin kaldığı düşünülüyor. Bölgedeki yetkililer, aktardıkları bilgilere göre enkaz altındaki öğrencilerden 13 yaşındaki bir kız çocuğunun masanın altına saklandığına inandıklarını, bazılarının ise WhatsApp üzerinden ailelerine mesaj attıklarını belirttiler.

Her ne kadar Reuters ‘WhatsApp ile mesajlaşılması konusunu teyit edemedik’ demiş olsa da gelen bilgilere göre kız çocuğunun WhatsApp üzerinden ‘Ben iyiyim fakat yanımda sıkışmış 4 çocuk daha var. Yardım edin, çok susadık’ mesajını attığı ileri sürüldü. Depremde yıkılan onlarca binadan bir tanesi olan Enrique Rebsamen İlkokulu’nun enkazında 500 asker ve 200 polis, gönüllü olarak çalışıyor.

Ülkenin Dışişleri Bakanı Luis Videgaray, şu en çok ihtiyaç duydukları şeyin kurtarma faaliyetlerine yardım edilmesi olduğunu söylerken Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Peña Nieto da felaket kurbanları için ülke çapında 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Hükumetin elindeki verilere göre 7,1 şiddetindeki deprem ile en fazla can kaybı yaşanan yerler şöyle:

Meksiko: 100 ölü

Morelos eyaleti : 69 ölü

Puebla eyaleti: 43 ölü

Mexico eyaleti : 13 ölü

Guerrero: 4 ölü

Oaxaca: 1 ölü

Gölcük depremini canlı canlı yaşamış bir kimse olarak Meksika’nın yaşadığı trajediyi en iyi anlayan ülkelerin belki de başında olduğumuzu belirtiyor, kendilerine bekledikleri yardımların en kısa sürede ulaşmasını temenni ediyorum.