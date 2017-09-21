Yaşanan doğal afetlerin felaket olmasını sağlayan şey sorumsuzluktur. İnsan elinden çıkan sorumsuzlukların can almasını engelleyen Meksikalı dostumuz ile tanışın.

Kahraman olmak için insan olmaya gerek yok. Hatta insan olmayan bazı kahramanlar, sözde insan olan canilerden daha çok hayat kurtarırlar. Bahsi geçen o caniler, insanların hayatlarını emanet ettikleri evlerden malzeme çalan, sorumsuz şehir planlamalarıyla felakete davetiye çıkartanlardır. Kısacası hayat kurtarmaktan çok hayat alan sözde insanların, yazdıkları kötü sonları bozan bir dostumuz var.

Meksika’da son iki haftada yaşan 8.1 ve 7.1’lik depremlerin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor:

Frida isimli bir kurtarma köpeği ise 2 günde tam 52 insanı enkaz altından kurtardı:

Labrador retriever cinsi olan Frida, depremden önce Meksika Deniz Kuvvetleri’inde görevliydi:

Kurtardığı 52 insanın 12’si 2 hafta önce gene Meksika’da gerçekleşen 8.1’lik depreme yakalanmışlardı:

Ekipler, şu ana kadar 245 kişiyi öldürüp 2000'den fazla kişiyi yaralamış olan felaketin izlerini silme ve hala yaşadığı düşünülen insanlara ulaşmak için çalışıyorlar.

Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, Frida'nın kahramanlık hikayesini duymaya başladı:

Hatta Meksika Cumhurbaşkanı bile Frida’ya teşekkür mesajı yayınladı:

"@SEMAR_mx kurmuna ait #Frida ve ulusal ve uluslararası farklı doğal afetlerle toplam 52 can kaybının engellenmesine yardımcı oldu."

Ülkedeki binlerce gönüllü, özellikle Mexico City’deki enkazlara akın edip kurtarma çalışmalarına dahil oldu.

Biz de sevimli kahraman dostumuz Frida’ya sevgilerimizi iletiyor, insanlığın umut simgesi olup dünyada hala güzen şeylerin olabildiğine inandırdığı için teşekkür ediyoruz.