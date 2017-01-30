Meksika’nın batı taraflarında bulunan Michoacan eyaletinde gökyüzünde beliren bulut, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi oldu.

Meksika’daki Michoacan eyaletinde görülen hava olayı, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Tuhaf görüntüsü nedeniyle halk arasında ‘Tanrı’nın Eli’ olarak isimlendirilen bulut, bazı UFO meraklıları tarafından da ‘uzaylıların işi mi?’ gibi yorumlandı. Bir Twitter kullanıcısı, bulutu yeryüzüne doğru uzanan kutsal bir ele benzetirken bir başka kullanıcı ise iddialarını daha ileri boyuta taşıyarak ‘bulutun üzerinde kutsal ve parla bir ışık vardı’ dedi. Aşağıdaki videoda görebileceğiniz üzere bir araç kamerasından kaydedilen görüntülerde, devasa boyuttaki bulut, turuncu ışık hüzmeleriyle birlikte görülüyor.

Meteoroloji uzmanları ise bunun çok nadir görülen bir hava olayı olduğunu belirtiyorlar. Tahminen 1 kilometrelik uzunluğa sahip olan bulut, troposferde rüzgar yönünde dikey olarak şekillenen ‘merceksel bulut’ olarak tanımlanıyor.