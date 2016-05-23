Meksika'daki 7.1'lik Deprem Anında Kaydedilmiş 10 Video!

Kalplerimiz, iki hafta arayla ikinci büyük depremini yaşayan Meksika’da. Dün gerçekleşen 7.1 şiddetindeki deprem sırasında kaydedilen görüntüler ise bir ders almak için afet yaşamak gerekmediğini gösteriyor.

Yer kabuğunun hareketleriyle oluşan doğal afetler, insanoğlunun başına gelen en büyük doğal olayların başında geliyor. Ne yazık ki bu sorunu, sorumsuzluklarla büyüten gene insanoğlu oluyor. İki hafta önce 8.2’lik inanılmaz bir depremle sarsılan Meksika, daha yaralarını sarmaya başlamadan salı günü 7.1 şiddetinde bir deprem daha yaşadı.

Çarpık kentleşme probleminin had safhada olduğu kentlerden olan Mexico City’de hayatını kaybeden insan sayısı her geçen dakika artıyor. Bazı yerel haber merkezleri, kendilerini dışarı atmayı başaran insanların çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınlamaya başladılar.

Bundan tam 22 yıl önce, gene bir 19 Eylül’de 8.0 şiddetinde deprem yaşan Meksika’da durum gerçekten ciddi. Temennimiz ölü sayısının artmaması ve enkaz altında kalan insanların bir an önce kurtarılması.

Canlarımızı emanet ettiğimiz yapıları sorumluluk bilinciyle hareket edip inşa etmek için illa ki deprem yaşamak ve sevdiklerimizi kaybetmek gerekmiyor:

Meksikalı politikacı Javier Lazano depremin merkez üssü olan Puebla'da yaşıyor. Kendisi bir binanın yıkılış anlarını "Korkunç!" başlığıyla paylaştı:

Mexico City'nin merkezinden deprem sonrasında kaydedilmiş bu kuş bakışı görüntüler, toz duman içinde kalmış bir şehri gösteriyor:

Meksika'nın Ulusal İstihdam Bürosu'na ait bir binanın yıkıcı hasarlar aldığı anlar:

Telemundo TV kanalı çalışanlarının deprem sırasında stüdyo içinde yaşadıkları panik:

Savcı Mauricio Cantu, sarsıntıdan hemen sonra patlayan bir yakıt deposunu böyle kaydetti:

Depremin hemen ardından çekilen, Mexico City'deki yıkılan binaları yakından gösteren video. Kurtulmak gerçekten zor:

Mexico City'yi ziyarete gelen turistlerden bazıları nehir üzerindeki botta depreme yakalandılar:

Aynı şehrin merkezinde deprem sırasında yıkılan bir binayı gösteren başka bir video. Yapılar tanıdık geliyor mu?

Bir binanın zemin katında bulunan restoran çalışanlarının, deprem sırasında kaçışan diğer insanların arasına katılmaları:

Meksika'nın eski Çin Büyükelçisi Jorge Guajardo, yıkılan binaların tozu kalkmadan bu şok edici görüntüleri kaydetti: