Merak Edilen Sorulara Verilen En İyi 10 Bilimsel Cevap!

Her insanın merak ettiği bir konu vardır. Bu konu ile birlikte merak ettiğiniz 10 sorunun cevabını rahatlıkla bulabileceksiniz!

En azından çoğu insanın merak ettiği bazı soruların cevabı, bu listede yanıtlanacak. İşte karşınızda, aklınızda sorulara verilen en iyi 10 cevap!

Kutup Ayıları Normalde Siyah mı?

Şöyle bir baktığımızda, kutup ayılarının tüylerinin şeffaf ve renksiz olduğunu görürüz. Bunu şöyle bir örnek ile açıklamak daha doğru olacaktır. Şeffaf renki bulutlara baktığımızda nasıl beyaz olarak görüyorsak, kutup ayılarının renginin beyaz olması da buna benzer bir olay ile gerçekleşiyor. Bulutu ve kutup ayılarının renginin beyaz görmemizin en büyük nedeni ise, ışık demetlerinin tümü gözümüze geri yansıdığından dolayı kutup ayılarının renginin beyaz olarak görmekteyiz.

Gözümüze yansıyan renklere göre bir değerlendirme yapacak olursak, kutup ayılarının rengi kesin olarak beyazdır. Ancak bunu bilimsel olarak yapılan deneylerle açıklayacak olursak, kutup ayılarının teni kesin olarak siyahtır. Tüyleri şeffaf olduğu için oluşan yansıma ile birlikte kutup ayılarının rengi gözümüze beyaz olarak görünüyor. Fakat ne kadar uğraşsak da, kutup ayılarının tüyleri altına saklanan derilerinin rengini görmemizin imkansız olduğunu da belirtelim.

Yağ Oranını Gösteren Tartılar Nasıl Çalışıyor?

Çoğu spor salonunda gördüğümüz bu tartılar, ayağınızı tartı platosunun üzerindeki metalik elektrotlara koyduğunuz zaman, vücudunuza gönderilen düşük yoğunluktaki elektrik akımı yardımıyla çalışıyor.

Bu elektrik akımı vücudumuzdaki yağ oranına göre farklı oranları bizlere gösteriyor. Elektirik akımı vücudumuzun yüzde 70'ini kapsayan sudan kolayca iletilerek, vücudumuzun ne kadarının su, ne kadarının yağ olduğunun verilerini anında bize iletebiliyor. Yağlı kütlede oldukça zorlanan bu elektrik akımı karşılaştığı direnci alete iletilir ve tartı bu direnci değerlendirerek, kişinin boy, yaş, cinsiyet kriterlerine göre bedendeki yağ oranını gösterir.

Gece Görüşü Dürbünleri Nasıl Çalışır?

Yeryüzündeki çoğu nesne belli oranlarda foton yaymakta. Gece görüşü dürbününden baktığımız zaman nesnelerden yayılan fotonlar, görüntü geliştirme tüpü içerisindeki elektronları harekete geçirir ve elektronlar sırasıyla birbirinden ayrılmaya başlarlar.

Görüntü geliştirme tüpleri içerisinde oluşan akım sonrasında kopan elektronlar, oldukça hıizlı bir şekide tüp içerisinde bulunan fosfor kaplı yüzeye çarpar. Fosfor kaplı yüzey hızla çarpan elektronlarla ışımaya başlar. Daha sonrasında ise bu ışıma sonucunda, insan gözünün görebileceği boyutta fotonlar oluşturulur. En son aşamada ise, bu şekilde oluşan görüntü lense iletilerek, insan gözüne ulaşır.

Soğuk Yiyecekler Tükettiğimiz Zaman Neden Beynimiz Donar?

Bu sorunun cevabını ise kısaca aktaralım. İnsan ağzının çeperi damar ağlarıyla kaplıdır. Bu damarlar, beynimizi beslemekle yükümlüdürler. Doğal olarak buz gibi bir yiyeceği tükettiğimiz zaman, ağzımızın ısısı hızlı bir şekilde değişir ve bu durum karşısında ağzımızda bulunan damar ağları hızlı bir şekilde daralmasına ve ardından genişlemesine yol açar.

Yapılan araştırmalar sonucu beynimizde sayılamayacak kadar çok sinir hücresi bulunmuştur. Ancak bulunan bu sinir hücrelerinin hiçbirinde acı reseptörlerine rastlanmamıştır. Fakat beyni besleyen atardamarlardaki daralma ve genişleme, beynin dışını kapsayan beyin zarındaki acı reseptörler tarafından belirlenir ve bu durum beyin tarafından acı verici bir durum olarak algılanır. Böylece beynimizin donma işlemi gerçekleşir.

Emniyet Kemeri Neden Sadece Hızlı Çekildiğinde Kilitlenir?

Emniyet kemerini sarılma ve salınma miktarını kontrol eden dişlinin altında ufak bir kilit mekanizması bulunuyor. Bu kilit mekanizması, kemerin çok hızlı çekildiğinde veya kaza anında devreye girer ve mekanizmanın bir parçası olarak bilinen bilyeler ileriye doğru fırlar. Fırlama aşamasında, kilit mekanizması yukarı doğru itilir ve kemerin salınım hareketini kontrol eden dişliye takılır. Böylece kemer olduğu gibi kilitlenip, kaza sırasında yolcunun araçtan fırlamasını önler.

İkiz Doğum Sayısı Son Zamanlarda Neden Bu Kadar Arttı?

Yapılan bir araştırmaya göre, Amerika'da gerçekleşen her 1000 doğumdan 34'ünün ikiz olduğu ortaya çıktı. Her yıl düzenli olarak artan ikiz doğumlarının neden bu kadar arttığını hiç merak ettiniz mi?

Bunun en büyük neden olarak, üremeye yardımcı olan gelişmiş yöntemler olduğunun altı çizilmekte. Tüp bebek yönteminin bunun birinci örneği olduğunu belirten bilim insanları, doktorların en az birisi çocuğun yaşar ümidiyle birden fazla embriyoyu döllemesi yönteminin başarıyla sonuçlanması sonucunda ikiz bebek doğumlarının oldukça fazla bir artış gözlemlendiğini belirtiyorlar.

Bir İnsanın Kan Grubunun Değişmesi Mümkün Mü?

Vücudumuzda bulunan kan hücrelerinin büyük bir bölümü, kemiklerin içindeki boşluklarda bulunan ve süngerimsi bir yapıya benzeyen, kemik iliği tarafından üretilir. Bir insanın kan grubu ise ancak bir kemik iliği nakli sonrasında değişebilmesi mümkündür.

Kemik iliği nakli oldukça zor bir işlem olup, yüksek dozda radyasyon verilerek kemik iliğinizin işlevinin kaybettirilmesi sağlanır. Böylelikle hastalıklı ve kanserli hücre tamamen imha edilir.

Sonraki aşamada ise, nakil alınan iliğin kök hücreleri hastaya yerleştirilir. Başarılı geçen nakil işleminden sonra, vericiden alınan iliğin kan grubuna göre birkaç hafta içesinde kan grubunuz tamamen değişecektir.

Plütonyum Metal Olduğu Halde Neden Mıknatısa Yapışmaz?

Yıllarca bilim insanlarının kafasını karıştıran bu soru sonunda cevabını bulmuş oldu. Plütonyumın elektronlarının temel halde nasıl göründüklerini araştıran bilim insanları, temel halde dış kabukta 4, 5 veya 6 elektron bulunduğunu ve bu sayıların sürekli olarak değiştiğinin verisini kamuoyuna paylaştılar.

Bu da şu anlama geliyor ki metaller, sadece kararlı halde oldukları zaman yörüngesindeki bu değişken yapının mıknatısa yapışmaktalar.

Güneşte Cildimiz Bronzlaşırken, Saçlarımızın Rengi Neden Açılır?

Cilde renk veren hücreler, derideki melanosit olarak adlandırılan hücreler tarafından üretilir. Güneş ışınlarının da yardımıyla cilt renginde ortaya çıkan bronzlaşmanın en temel nedeni, güneş ışınlarına maruz kalan ciltteki melanosit hücrelerinin deriyi koruma adına daha fazla renk pigmenti üretmesi.

Saç kökümüz ise saçın biyokimyasal süreçlerin meydana geldiği canlı olan bölümü olarak adlandırılır. Saç kökünün içerisinde gelişmeye başlayan saç tellerinin yapısındaki melanin pigmenti saça rengini verir. Güneş ışınları ise, melanin pigmentinin kimyasal yapısında oldukça büyük değişikler meydana getirir. Böylelikle saç renginde meydana gelen değişim, saç uzayana kadar kalıcı olarak devam ettiği gözlemlenmiştir.

Silah Susturucusu Nasıl Çalışır?

Susturucunun çalışma prensibinden hızlı bir şekilde bahsedecek olursak; bir tabancadaki kurşunun fırlayabilmesi için kurşunun arkasındaki barutun ateşlenmesi gerekir. Bu ateşlenme işleminden sonra barut sıcak gaz basıncı yapar ve kurşun, oluşan yüksek basıncın nedeniyle ileriye doğru hızlıca fırlar.

Oluşan 3000 psi basınç sayesinde kurşun ateşlendiği zaman, yüksek bir ses meydana gelir. Namlunun ucuna vidalanan susturucu ise ortaya çıkan 3000 psi basıncı 60 psi'ye düşür ve basıncı içerisinde hapseder. Bu sayede silahtan çıkan ses 10 katında azalmış olur.