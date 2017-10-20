Destiny 2'nin Nihai Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Bir aydan uzun bir süredir oyun konsolları için satışa sunulmuş olan Destiny 2'nin nihai pc sistem gereksinimleri sonunda açıklandı.

Destiny 2 için bekleyiş nihayet sona eriyor, oyunun Blizzard'ın Battle.net platformunda 24 Ekim'de piyasaya sürüleceği açıklandı. 4K çözünürlüğü de destekleyecek olan oyun bilgisayar oyuncuları tarafından 3 monitöre kadar genişletilerek oynanabilecek. Oyun yılın başlarında açıklanan tahmini sistem gereksinimlerinden daha düşük donanımsal özelliklerle gelecek. Ayrıca oyunu bilgisayarınıza yüklemeniz için Windows 10 gibi bir şart da gerekmiyor. Destiny 2, Windows 7 ve üstü sistemlere yüklenebilecek.

Oyun için gerekli olan sistem gereksinimleri şöyle:

Oyun için bilgisayarınız eğer belirtilen minimum donanıma sahipse Destiny 2'nin çok iyi optimize edildiğini göz önüne alarak en az 720p 30 FPS'lik bir deneyim alacağınızı söyleyebiliriz. Ancak, oyunu 4K oynamak istiyorsanız sınırları zorlayan bir Intel Core i7 ve bir GTX 1080'e ihtiyacınız olacak. Öte yandan zaten bir oyun bilgisayarınız varsa bunları dert etmeyeceğinizi düşünüyoruz.