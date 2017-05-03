Merakla Beklenen Prey'in Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Birkaç gün içinde satışa sunulacak; aksiyon-gerilim-bilim kurgu yapımı Prey'in PC sistemleri geç olsa da, nihayet belli oldu.

Arkane Studios Public tarafından geliştirilen ve Elder Scrolls, Fallout, Dishonored serilerinin yapımcı firması Bethesda Softworks tarafından satışa sunulan Prey, birkaç gün içinde satışa sunulacak. Prey, pek çok Bethesda Softworks oyunu gibi gerilim, korku, aksiyon ve bilim kurgu temalarını bünyesinde barındıyor.

Yapım 5 Mayıs 2017'de Playstation 4, Microsoft XBox One ve PC plaformunlarında satışa sunulacak. Sony PS4 ve Xbox One'ın sunabilecekleri belli lakin yapımın PC gereksinimleri, satış rakamları açısından hayati bir rol üstleniyor.

Birkaç gün içinde satışa sunulacak oyunun PC gereksinimleri şöyle belirlenmiş:

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i-5 4440 veya AMD FX 8350

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 veya Radeon R9 270X

Ekran Kartı Belleği: 2GB

Önerilen Bellek: 8GB



Önerilen Sistem Gereksinimleri: