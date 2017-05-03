Merakla Beklenen Prey'in Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Arkane Studios Public tarafından geliştirilen ve Elder Scrolls, Fallout, Dishonored serilerinin yapımcı firması Bethesda Softworks tarafından satışa sunulan Prey, birkaç gün içinde satışa sunulacak. Prey, pek çok Bethesda Softworks oyunu gibi gerilim, korku, aksiyon ve bilim kurgu temalarını bünyesinde barındıyor.
Yapım 5 Mayıs 2017'de Playstation 4, Microsoft XBox One ve PC plaformunlarında satışa sunulacak. Sony PS4 ve Xbox One'ın sunabilecekleri belli lakin yapımın PC gereksinimleri, satış rakamları açısından hayati bir rol üstleniyor.
Birkaç gün içinde satışa sunulacak oyunun PC gereksinimleri şöyle belirlenmiş:
Minimum Sistem Gereksinimleri:
- İşlemci: Intel Core i-5 4440 veya AMD FX 8350
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 veya Radeon R9 270X
- Ekran Kartı Belleği: 2GB
- Önerilen Bellek: 8GB
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Önerilen Sistem Gereksinimleri:
- İşlemci: Core i7 6700k veya dengi
- Ekran Kartı: 4GB'lık Geforce GTX 970 ve Radeon R9 290 veya üstü
- Bellek: 16GB
- Saklama Alanı: 55GB