Red Dead Redemption 2'nin Oynanış Videosu Yayınlandı

Bu senenin en flaş oyunlarından biri olan Red Dead Redemption 2 için, resmi oynanış videosu paylaşıldı.

GTA, Bully ve Max Payne gibi efsaneleşmiş oyun serilerinin yapımcısı Rockstar, Red Dead Redemption 2 için resmi oynanış videosunu paylaştı. Bugün PlayStation Blog'da da oldukça ilgi gören video, tamamı PlayStation 4 Pro'ya ait oyun içi çekimler yardımıyla hazırlanmıştır.

Gelmiş geçmiş en iyi vahşi batı oyunu olarak gösterilen Red Dead Redemption'ın devamı olan oyun, 26 Ekim 2018 tarihinde sevenleriyle buluşacak. Yalnızca PlayStation 4 ve Xbox One üzerinden oynanabilecek olan Red Dead Redemption 2, yapımcısı Rockstar Games'in uzun süreli sessizliğini de bozmuş olacak.

Son olarak 2013 yılında Grand Theft Auto 5'i piyasaya süren Rockstar Games, 5 yıllık bir aranın ardından yine oyun dünyasına damga vuran bir oyun ile karşımıza çıkmakta. En çok beklenen oyun dalında aday gösterilen Red Dead Redemption 2, oyunun hayranlarının ne kadar sabırsızlıkla beklediğini gözler önüne seriyor.