Merakla Beklenen "Sonic" Filmine Dev Transfer: Jim Carrey

Yakın zamanda çekimleri başlayacak olan animasyon Sonic filminin kadrosuna dahil edilen Jim Carrey, filme duyulan heyecanı daha arttırdı. Carrey, filmde Dr. Robotnik karakterine hayat verecek.

Sega’nın ikon haline gelmiş oyunlarından biri olan Sonic yakında beyaz perde ile buluşacak. Sega fanatikleri ve Sonic severler kadar çocukların da bir hayli ilgisini çeken proje, 7’den 70’e tüm yaş gruplarına hitap edebilecek. Temel olarak “Live Action” ve “CGI” teknolojisi tabanında çekilecek olan animasyon film, şimdiden kadrosu ile konuşulmaya başlandı.

Sonic’i Ben Schwartz’ın seslendireceği filmde kadroya dahil edilen Jim Carrey, filme olan ilginin bir kat daha artmasını sağladı. Özellikle 1994 yılında The Mask’daki üstün performansı ile günümüzün 25-40 yaş arasındaki kitlesi üstünde unutulmaz bir etki bırakan Carrey; Dr Robotnik rolüyle, büyük bir ihtimalle seslendirme yeteneklerinin yanında mimikleriyle de filme damgasını vurabilecek.

Film hakkında henüz detaylı bilgiler bulunmasa da bahsi geçen CGI ve Live Action teknolojilerinin temel olarak oyunculuk performanslarına da açık kapı bıraktığı biliniyor. Sonic filminde baş kötü karakteri canlandıracak Jim Carrey’ye ve Sonic’e dair tüm gelişmeleri, sizler için yakından takip ediyor olacağız; teknoloji ile kalın.