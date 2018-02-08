Marvel'in 2018'deki Kozu Venom'un İlk Fragmanı Yayınlandı

Marvel dünyasının sinema perdesindeki atılımlarını sürdürecek olan Venom'un ilk teaser fragmanı yayınlandı.

Marvel evreninin sinema perdesinde git gide genişlemesi ve karakterlere özel filmlerin artması sevenlerini oldukça memnun ediyor. Bu kez Venom'un hikayesine yönelecek olan Marvel, 2018'in sonlarına doğru vizyona girecek olan filmden ilk fragmanı yayınladı.

Büyük bir merakla beklenen ilk fragmanın Marvel fanları için bir miktar hayal kırıklığı yarattığını söyleyebiliriz. Nitekim Venom'un fragmanında Venom'u göremiyoruz. Tom Hardy'nin canlandıracağı ve Venom'un gerçek kimliği olan Eddie Brock karakterine yoğunlaşan fragman 'teaser trailer' olarak yayınlandığı için ilk etapta pek bir şey göstermemesini anlayışla karşılamak gerek. Yayınlanan fragmanı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

Venom'un görünmemesi dışında son zamanlardaki neredeyse bütün Marvel yapımları gibi sağlam bir film olmasına kesin gözüyle baktığımız Venom, 5 Ekim 2018'de vizyona girecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Yayınlanan fragman sizleri tatmin etti mi?