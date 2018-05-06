Meraklı Çocuklar, Okulda Daha Başarılı Oluyorlar

Yıllar boyu her ne kadar 'meraklılık' ailelerimiz tarafından bize kötü bir şeymiş gibi dayatılsa da araştırmalar gösteriyor ki merak, okul başarısını etkileyen en önemli faktörlerden birisi.

Önceki çalışmalar da gösteriyor ki sosyo-ekonomik durumu kötü olan çocuklar, okul başarısı konusunda daha kötü olabiliyorlar. Bu her ne kadar çocuklarla alakası olmasa da ne yazık ki aile durumu kötü olan bireyler, okula gelirken daha az hazır bir şekilde geliyor. Açlık ve hastalık konusunda aile üyelerince yeterli düzeyde bakım gösterilemeyen bu bireyler, akademik hayatlarında derslerine daha az konsantre geliyor ve notlar konusunda yine ne yazık ki daha düşük kalabiliyor.

Pediatrik Araştırma dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, çocukların ekonomik durumlarına bakılmaksızın onları her şekilde başarılı kılan bir özellik olduğunu keşfetti. 2006 ve 2007 yıllarında 6.200 anaokulunun okuma ve matematik puanlarını inceleyen araştırmacılar, çocukların sosyo-ekonomik durumu ne olursa olsun onları başarılı kılan özelliğin 'merak' duygusu olduğunu söylüyor. Sonuçlar hem kız hem de erkek öğrenciler için geçerliydi.

Yaşamın her kesiminden gelen çocuklar, yeni şeyler denemeyi seviyorlardı ve gerek oynadığı oyunlar, gerekse de sosyal hayatlarında çok daha yaratıcıydılar. Araştırmacılar: "Bu çok az çaba gerektiren bir durum gibi gözükse de daha fazla merak, fazlasıyla akademik başarı getiriyor." açıklamasını yaptı. Bu yüzden size meraklı olmamanızı söyleyen, 'bırak bunu da bilmeyiver' diyen ebeveynlerinizin zaman zaman sözünden çıkmanızda fayda var.