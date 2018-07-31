Bazı insanlar için bir tutku haline gelen otomobiller, artan akaryakıt fiyatları ve doğaya saldıkları kirli gazlar ile bizleri elektrikli ve hibrit otomobillere yöneltiyorlar.

Son dönemlerde artan akaryakıt fiyatları, özellikle uzun mesafe yol gitme zorunluluğunda olan insanları bezdirmiş durumda. Bu noktada ‘arabamın konforunu bırakmayım ama daha az yakıt parası ödeyeyim’ diyenlerin imdadına ise elektrikli ve hibrit otomobiller yetişiyor. Bu otomobillerden bazıları yakıt tüketiminde o kadar hesaplı ki 100 km’lik bir yolu 10 TL’ye gidebiliyorsunuz. İşte ülkemizde satılan ve ilginizi çekeceğini düşündüğümüz elektrikli ve hibrit otomobillerden bazıları.

BMW i3

BMW’nin elektik motorlu otomobile geçiş modeli olan i3, i3 ve i3 S olmak üzere iki farklı pakete sahip. Oldukça şık ve konforlu görünen araç, 274.900 TL’den başlayan fiyatlar ile alıcılarını bekliyor. Son olarak şunu da söylemekte fayda var ki aracı evinizdeki prizden şarj edebilmeniz mümkün ve bu durum otomobilin en iyi özelliklerinden biri olarak gösteriliyor.

BMW i8

İ modellerinin en gösterişli araçlarından olan i8, sadece elektrik ile 40 km civarı mesafe gidebiliyor. Ortalama olarak 2.1lt / 100km gibi iddialı bir yakıt tüketimine sahip olan araç,ülkemizde 1.228.300 TL’den satışa sunuluyor.

BMW 225xe iPerformance Active Tourer

Ülkemizde sipariş üzerine satın alınabilen model, 100 km’de ortalama 3 litrenin altında benzin tüketiyor. 100km/s hıza 6.7 saniyede ulaşan araç, fiyatı net olmamakla birlikte biraz dolgun fiyatlı olacağı tahmin ediliyor.

BMW 740Le xDrive Plug-in Hybrid

Markanın amiral gemisi olarak tabir edilen 7 serisi, çağa ayak uydurarak elektrik teknolojisine kavuştu. 2016 yılından bu yana varlığını sürdüren otomobil, sadece elektrik ile 40 km civarında yol kat edebiliyor. 2.1lt / 100km’lik yakıt tüketimine sahip olan araç, 1.115.200 TL’den alıcılarını bekliyor.

BMW X5 xDrive40e iPerformance

BMW’nin önemli modellerinden biri olarak lanse edilen X5, 2305 kg toplam ağırlığa sahip. 3.3lt / 100km gibi güzel bir yakıt tüketim oranına sahip olan araç, 0’dan 100 km/s hıza 6.8 saniyede erişebiliyor.

Honda NSX

Honda’nın en efsane modellerinden biri olan NSX, 2017 yılında en yeni hali ile karşımıza çıktı. Eski modelinden bazı izler taşıyan otomobile sahip olmak için 500 bin euro’yu gözden çıkarmak gerekiyor.

Hyundai loniq

2017 senesinde Türkiye’de yılın otomobili seçilen loniq, hibrit teknolojisi ile ülkemizde de alıcı buluyor. Kendi kendini şarj edebileceği belirtilen araç, 9lt / 100km yakıt tüketimi sunuyor. 1445 kg ağırlığa sahip olan loniq, 184.900 TL’den satışa sunuluyor.

Jaguar I-Pace

Markanın ilk tam elektrikli otomobili olan I-Pace, spor SUV olarak tabir ediliyor. 0’dan 100 km/s hıza 4.8 saniyede çıkan araç, ülkemizde 504.994TL’den alıcılarını bekliyor.

KIA Niro

KIA markasının hibrit teknolojiye sahip SUV modeli olan Niro, 3.8lt / 100km yakıt tüketimi ile oldukça kullanışlı olarak görünüyor. Kendi kendini şarj edebildiği belirtilen aracın pillerini doldurmak için de şebeke elektriği gerekmiyor. Ancak tahmin edeceğiniz üzere bunun bir maliyeti var ve araç, 155.300 TL’ye satışa sunuluyor.

Lexus CT 200h

Lexus markasının giriş modeli diyebileceğimiz CT, 0’dan 100 km’ye 10.3 saniyede ulaşıyor. Toplam yakıt tüketimi 3.8lt / 100km olan aracı satın almak istiyorsanız, 43.746 euro’yu gözden çıkarmanız gerekiyor.

Lexus IS 300h

0’dan 100 km/s hıza 8.3 saniyede ulaşabilen araç, 4.3lt / 100km yakıt tüketimine sahip. Diğer araçlara oranla daha fazla yakıt tükettiği görülen IS 300h, 83.338 euro’ya satışa sunuluyor.

Lexus GS 300h

Lexus’un en iyi modellerinden biri olarak gösterilen araç, 4.4 lt / 100km’lik yakıt tüketimine sahip. Toplamda 223 beygir güç üreten araç, 111.213 euro’ya satışa sunuluyor.

Lexus LS 500h

Toplamda 354 beygir güç ürettiği ifade edilen araç, ülkemizde 242.165 euro’ya alıcılarını bekliyor.

Lexus NX 300h

Toplamda 200 beygir gücüne sahip olduğu belirtilen araç, 100km’de 5.2 litre yakıt tüketiyor. Aracın ülkemizde ki satış fiyatı ise 94.773 euro.

Lexus RX450h

0’dan 100 km/s hıza 7.7 saniyede ulaşan araç, 100 km’de 5.2 litre yakıt tüketiyor. 313 beygir güç ürettiği belirtilen RX450h, 156.940 euro’ya alıcı buluyor.

Porsche Panamera e-Hybrid

100 km’de 2.6 litre yakıt tüketen lüks araç, 0’dan 100 km/s hıza ise 4.6 saniyede ulaşıyor. Fiyatı şu an için belirsiz olan aracın en belirli özelliği, yeşil renkli model ismi yazısı ve yine yeşil renkli fren kaliperleri.

Porsche Cayenne e-Hybrid

Markanın ilk SUV modeli olma unvanını taşıyan Cayenne, 0’dan 100 km/s hıza 5 saniyede ulaşabiliyor. Aracın en belirgin özelliği ise yeşil logolu yazıları ve yeşil renkli fren kaliperleri.

Renault Zoe

Markanın tamamen elektrikli modeli olan Zoe, tam şarj ile 350-400 km yol gidebiliyor ve 0’dan 100 km hıza 13.5 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı 135 km/s olan araç, 100 km’de yaklaşık 10 TL’lik yakıt tüketiyor. Tüm pilleri biten aracın tam anlamı ile doldurulması ise 2.5 saat sürüyor. Aracın ülkemizdeki satış fiyatı, 130.000 TL.

Renault Twizy

Dışarıdan son derece basit duran araç, bir o kadar da şirin görünüyor. Motosiklet ehliyeti ile kullanılabilen mobilet, arka arkaya 2 kişiyi oturtabilecek yapıya sahip. Öte yandan tam şarj ile 110 km yol gidebilen Twizy’in şarj süresi Zoe’ye göre daha uzun.

Toyota Yaris Hybrid

Toyata’nın ülkemizdeki en küçük modeli olan Yaris, 100km’de 3.5 lt yakıt tüketimi sağlayarak, deyim yerindeyse kullanıcılarını mest ediyor. Aracın ülkemiz için satış fiyatı 110.850 TL.

Toyota Auris Hybrid

136 beygir güç üreten araç, 100 km’de 3.8 litrelik yakıt tüketimi sağlıyor. Öte yandan aracı satın almak istiyorsanız, 133.100 TL’yi gözden çıkarmanızda fayda var.

Toyota C-HR Hybrid

Markanın en radikal tasarımlarından biri olan C-HR, toplamda 122 beygir güç üretiyor. 3.8 lt/100 km gibi iddialı bir yakıt tüketimi olan araç, 140.200 TL’ye satılıyor.

Toyota RAV4 Hybrid

Toyota’nın kompakt SUV modeli olan araç,197 beygir. 5 lt / 100km yakıt tüketimine sahip olan araç, 202.950 TL’den alıcılarını selamlıyor.

Volvo S90 T8 Twin Engine

407 beygir güç üreten araç, inanılması güç olsa da 1.9 lt / 100km gibi enteresan bir yakıt tüketim oranına sahip. Otomobilin ülkemizdeki satış fiyatı ise 587.045 TL.

Volvo XC90 T8 Twin Engine

Markanın ülkemizde en çok satan modeli olan XC90, hem elektrikli hem de benzinli. 2.1lt / 100km gibi bir yakıt tüketimine sahip olana araç, 0’dan 100 km’ye 5.6 saniyede çıkıyor. Aracın satış fiyatı, 672.725 TL.