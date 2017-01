Mercedes 50. Yılına Özel AMG GT C Modelini Tanıttı

Mercedes-Benz 2017 Detroit Otomobil Fuarı’nda AMG’nin 50. yıl dönümü için geliştirilen AMG GT C Edition 50 modelini tanıttı.

Mercedes-Benz, Roadster modeli AMG GT'yi geliştirdi ve yeni GT C modelini duyurdu. Mercedes, GT C modelini, yarım asırı devirmiş performans sınıfı AMG için özel olarak üretti. AMG'nin 50. yıl dönümü için hazırlanan GT C, diğer modellere göre çok daha hızlı.

Özel olarak hazırlanan AMG GT C'de, 550 bg'lik güç ve 680 Nm Tork üreten 4.0 litrelik V8 bir motor bulunuyor. Ayrıca otomobil 0-100 km/s ivmelenmesini sadece 3.5 sn'de tamamlıyor ve maksimum 317 km/s hıza ulaşabiliyor. Sınırlı sayıda üretilmesi beklenen otomobilden firma tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

AMG GT C modeli GT model ile aynı şasi üzerine dizayn edilmiş. GT modelinde elektronik olarak kontrol edilen diferansiyel de GT C ile birlikte geliyor. 7 ileri şanzımana sahip GT C'de ayrıca standart sürüş modlarına ek olarak yarış moduda bulunuyor. Yarış modunda daha yüksek devirlerde vites değiştiren otomobilin gaz ve direksiyon tepkimeleri değişiyor. Böylece otomobili daha net bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz.