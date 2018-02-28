Otomotiv sektörünün yıldızı Mercedes, yeni nesil teknolojilere uyum sağlamak konusunda, geleneksel köklerine rağmen çok hızlı hareket ediyor. Firmanın MWC 2018’de görücüye çıkarttığı araç içi yapay zeka sistemi MBUX, rakiplere karşı ciddi bir avantaj sağlayacak.

Yapay zeka sistemleri, üretim endüstrisiyle birlikteliğinde rüştünü her fırsatta ispatladı. Kullanıcılar, satın aldıkları şey ne olursa olsun, tamamen kişiye özgü olmalarına bayılıyorlar. Bu konuda şirketlerin yapabileceği en önemli atılım da yapay zeka yatırımları oluyor.

Eğer otomotiv sektörünün liderlerindenseniz ve Tesla gibi yeni nesil firmalar karşısında dayanmak istiyorsanız, Mercedes yol göstericiniz olabilir. Çünkü firmanın Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıttığı yeni MBUX (Mercedes User Experience / Mercedes Kullanıcı Deneyimi) sistemi, yılın bombası olabilir.

Yeni A serisi otomobillerinde yer alacak bu sistem için Mercedes oldukça iddialı bir sunum gerçekleştirdi. Sezgisel olarak makine öğrenimi destekli MBUX, kullanıcıların davranışlarına ve alışkanlıklarına göre zamanla kendini geliştiriyor. Yaklaşık 70 milyon kod satırından oluşan dev bir yazılımın çekirdeğini oluşturduğu sistem, arttırılmış gerçeklik teknolojisi üzerinden haritaları görüntülüyor.

Arttırılmış gerçekliğin araç içi sistemlere resmi girişi olarak kabul gören MBUX, bu konuda sektörün lideri olan Tesla gibi yeni nesil rakiplere karşı yerinde bir misilleme oldu. Gene de Mercedes, hala fosil yakıtlar kullanan araçlar üretmeye devam ediyor. Ancak fabrikalarını dönüşüme sokan firma, Daimler koluyla gerçekleştirdiği yapar zeka çözümlerini önem sırasında en tepeye yerleştiriyor.