Mercedes-Benz 50. Yılını Kutladı!

Mercedes-Benz Türk, 50. yılını ilk fabrikasında nostaljik bir şekilde kutladı. Üretim holünü küçük bir müzeye dönüştüren Mercedes 50 yıllık tarihinden fotoğrafları ve fabrikada kullanılan makineleri sergiledi.

1967 yılında İstanbul Davutpaşa’da Otomarsan ismiyle başladı Mercedes’in Türkiye macerası. O günden bugüne 1 milyar Euro'yu aşan yatırımıyla da Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketi oldu. 50 yıldır Türkiye’de üretimini sürdüren Mercedes, 50. yıl kutlamalarını da yine Davutpaşa’da yaptı.

Davutpaşa fabrikasının bulunduğu sokağı 50 yıl geriye götüren mercedes nostaljik bir video da yayınlamayı ihmal etmedi. Sokağı nostaljik bir havayla kaplayan Mercedes, Türkiye’de ürettiği ilk otobüs, minibüs ve bazı klasik otomobilleri sergiledi.

Yarım asırdır faaliyet gösteren Mercedes, 50. yılda 50 startup projesiyle 50 yeni kurulacak şirkete toplam 500.000 TL değerinde ödül vereceği bir yarışma başlattı. Aralarında Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin de bulunduğu sekiz destekçi ve üç iş ortağı ile beraber başlatılan projenin büyük ödülü giyilebilir teknolojiler, oyunlaştırılmış kodlama eğitimi ve akıllı çöp kamyonlarına verildi. Mercedes-Benz Türk CEO’su Süer Sülün, “Türkiye’nin geleceğine ve potansiyeline yatırım yapıyoruz” dedi.