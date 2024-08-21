Mercedes-Benz, S-Class üretiminde tek vardiyaya geçiş yaptı. Şirket, talep azalması ve rakiplerin performansı üzerine açıklama yaptı.

Mercedes-Benz, otomotiv dünyasında lüksün simgesi olan S-Class'ın üretimini azaltma kararı aldı. Azalan talep nedeniyle Sindelfingen'deki Factory 56 tesisinde S-Class'ın üretimi artık sadece tek vardiya ile gerçekleştirilecek.

Alman otomobil üreticisi, ilk çeyrekte S-Class teslimatlarının %37 düşüşle 16.900 araca gerilediğini açıkladı. Sadece S-Class değil, aynı zamanda EQS, EQS SUV ve GLS modellerinin toplam satışları da %23 düşerek 33.400 araca geriledi. Bu durum, fabrikada üretim kapasitesinin tam olarak kullanılamamasına yol açtı.

S-Class satışlarında büyük düşüş yaşandı

S-Class'ın ana rakipleri olan BMW ve Audi de benzer durumlar yaşadı. Ancak BMW, 7 Serisi ve 8 Serisi satışlarında %11,4 artış görürken, Audi D-segmenti araçlarında %16,5 düşüş yaşadı. Mercedes, S-Class'a yönelik bu zorlu süreçte, bir orta dönem güncelleme üzerinde çalıştığını ve bu güncelleme için normalden çok daha fazla yatırım yapıldığını belirtti.

Mercedes'in bu üretim azaltma kararı, markanın S-Class gibi ikonik modellerde yaşadığı zorlu dönemi yansıtıyor. Talebin düşmesi, markayı üretim süreçlerini yeniden değerlendirmeye zorladı ve bu değişim, diğer lüks modelleri de etkileyebilir. Mercedes bu süreçte hem içten yanmalı motorlara hem de elektrikli araç teknolojilerine yatırımlarını sürdürecek.