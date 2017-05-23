Otomobillerinde emisyon hilesi yaptığı iddiası üzerine Almanya'daki 11 Merecedes merkezine eş zamanlı baskın düzenlenerek soruşturma başlatıldı.

Hatırlayacağınız üzere Alman otomobil devi Wolkswagen'in geçtiğimiz yıllarda otomobillerinde emisyon hilesi yaptığı ortaya çıkmış ve şirket milyonlarca dolar cezaya çarptırılmıştı. Şimdi ise bir başka Alman otomobil devi olan Mercedes-Benz de otomobillerinde emisyon hilesi yaptığı iddialarıyla inceleme altına alındı.

Yabancı basına yansıyan haberlere göre 'emisyon hilesi iddiaları' üzerine Stuttgart Savcılığı tarafından Mercedes-Benz hakkında başlatılan soruşturmada 20 polis ve 23 savcı katılımıyla 11 Mercedes-Benz merkezine eş zamanlı baskın düzenlendi. Bu baskınlarda Mercedes-Benz'in emisyon hilesine karışıp karışmadığıyla ilgili delil araştırmaları yapıldı.

Bu baskınların doğruluğuyla ilgili çeşitli tartışmalar devam ederken konuyla ilgili Mercedes-Benz'den ilk açıklama geldi. Ülkemizde de Mercedes-Benz Türk A.Ş. tarafından konuyla ilgili resmi açıklama yapılarak konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı doğrulandı.

Mercedes-Benz Türk A.Ş. tarafından basın mensuplarına iletilen kamuoyu açıklaması tam olarak aşağıdaki şekildedir:

Stuttgart Savcılığı tarafından Mart 2017’de duyurulduğu üzere, dizel motora sahip binek otomobillerde egzoz gazı salınımının olası manipülasyonu iddiası ile ilgili Almanya’nın çeşitli bölgelerinde bulunan Daimler AG tesislerinde araştırma başlatıldığı doğrudur. Konuyla ilgili ana şirketimiz Daimler AG, yetkililerle işbirliği içerisindedir. Bu süreçte Daimler AG, resmi merciler tarafından talep edilen tüm bilgileri yetkililere sağlamış olup; tesislerinde gerçekleşmesi muhtemel soruşturma bilgisine şirketin ilk 3 aylık ara faaliyet raporunda da yer vermiştir. Bu bilgilerin ötesinde devam eden ön soruşturma hakkında daha fazla açıklama yapamamaktayız. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Mercedes-Benz Türk A.Ş.