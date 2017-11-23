Mercedes-Benz'in 2018 Model A-Serisi'ne Erken Gözatın!

Mercedes-Benz, dördüncü nesil A-Serisi'nin ilk görsellerini paylaştı. Araç içerisinden çekilen görüntüler yeni Mercedes'ler hakkında bize bazı bilgiler veriyor.

İlk olarak dikkati göstergeler ve bilgisayar çekiyor. Mevcut otomobillere göre daha modern bir havası olan göstergeler bilgisayarla birleşerek ayrı bir şıklığı da içerisinde barındırıyor. 2018'de piyasaya sürülecek araçta daha yüksek bir teknoloji ve daha geniş bir iç hacim bulunduğu gözden kaçmıyor. 10.25 inçlik ekranlı yeni A-Serisi'nde müzik çalar ekranını kontrol edebilmek için deri bir ped kullanılıyor.

Aracın direksiyonu Mercedes-Benz'in en pahalı limizunlarında kullanılan aynı. Öte yandan gövdede yumuşak bir plastik kullanılmış. Bunun yanında ortam ışığı da barındıran gövde için opsiyonlar da bulunuyor. Daha önce düğmeler ile kontrol edilen klima da bu yeni araçla birlikte dijital ekranla kontrol edilebilir duruma getirilmiş.

Mercedes-Benz, yeni araçta ön koltuk gövde aralığını 29 litre artırarak sürücüye daha rahat bir ortam sunuyor. Ayrıca, bunu yaparken de arka tarafta oturanların rahatını bozacak herhangi bir işlemde bulunmamış.

Yeni A-Serisi, akıllı telefon uygulamasıyla da kontrol edilebiliyor. Elbette bu bir konsol oyunu gibi değil. Aracın camları açılabiliyor, kliması çalıştırılabiliyor ve kapılar açılabiliyor. Öte yandan araçta kullanılan cam filmleri gün ışığını çok iyi bir şekilde filtreliyor. A-Serisi'nin Mart ayında 2018 Cenevre motor fuarında resmen tanıtılması bekleniyor.