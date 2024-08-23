Mercedes-Benz, otomobillerindeki bilgi-eğlence ekranlarına bulut oyun hizmeti getirdi. Henüz test edilen entegrasyon için Boosteroid ile iş birliği yapıldı.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, araçlarında kullandığı bilgi-eğlence ekranlarıyla ilgili dikkat çekici bir işe imza attı. Bulut oyun platformu Boosteroid ile bir iş birliği gerçekleştiren firma, otomobillerinin bilgi-eğlence ekranlarından oyun oynamaya izin vermeye başladı. Henüz test aşamasında olan sistem, gelecek yıl itibarıyla geniş çapta kullanıma sunulacak.

Boosteroid, bağımsız geliştiricilerin piyasaya sürdüğü oyunların yanı sıra, dünyaca ünlü AAA oyunlara da ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda; Mercedes-Benz otomobillerde artık GTA 5, Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, Elden Ring, Rocket League, Roblox ve Fortnite gibi oyunlar oynanabilecek.

Oyunlara ulaşmak için Boosteroid aboneliği gerekecek

“MBUX Eğlence Paketi Plus”ın bir parçası olarak kullanıma sunulacak Boosteroid hizmeti için Boosteroid'in abonelik paketinin satın alınması gerekecek. Platformun Avrupa'da pek çok sunucuya sahip olduğunu, abonelik paketinin ise 7,49 euro karşılığında satın alınabilindiğini belirtelim.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, Mercedes-Benz'in üst düzey yöneticilerinden Magnus Östberg oldu. Östberg, "Boosteroid ile birlikte Mercedes-Benz araçlarımızda daha da çekici bir oyun deneyimi sunuyoruz. Bulut tabanlı yaklaşım, müşterilerimiz ve video oyunu hayranları için AAA oyunları mümkün kılmak için ideal bir çözüm." ifadesini kullandı.