Mercedes-Benz, Satın Almadan Lüks Araba Kiralama Hizmeti

Uzun süredir büyük bir yarış içerisinde olan Mercedes ve BMW yakın zamanda yeni bir alanda daha kıyasıya rekabete başlıyor: abonelik programı.

Otomotiv dünyasının iki önemli şirketi Mercedes ve BMW, müşterilere tek bir aylık ücret karşılığında çeşitli arabalara erişim sağlayan bir abonelik hizmeti sunan yeni bir programda rekabete başlıyor. Mercedes-Benz, hem Nashville hem de Philadelphia'daki araba abonelik programı için pilot bölgeler belirlerken BMW de Nashville'de aynı hizmeti faaliyete geçirmeyi amaçlıyor. Mercedes abonelik programını Haziran ayında başlatmayı planlıyor.

Program başladığında Mercedes, kullanıcılarına her biri çeşitli araçlar içeren çok sayıda fiyatlandırma kademelerinde paketler sunacak. BMW'nin programı gibi Mercedes de yüksek performanslı araçları da paketlere dahil edecek. Araç koleksiyonuna erişim de herhangi bir kısıtlama bulunmazken, kullanıcılar rezervasyonlarını güvenceye alabilmek için uygulamaya güvenecek.

Gelen bilgilere göre, otomotiv şirketlerinin bayileri programa dahil edilecek ve bu bayiler araç teslimatı ve bakım gibi hizmetlerde kullanıcılara yardımcı olacak. Mercedes-Benz tarafından henüz bir fiyatlandırma bilgisi bulunmazken rakiplerine benzer bir politika güdeceği söyleniyor. BMW aynı hizmeti aylık 2000 dolarlık bir fiyat etiketiyle başlatırken Cadillac 1800 dolardan başlayan fiyatlarla sunuyor. Genel olarak bakıldığında bir araç filosuna abone olma fikri geleneksel araç sahip olma pratiğinden daha güzel duruyor.