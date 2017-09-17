Mercedes-Benz, yakın zamanda çıkaracağı elektrikli araçlar için fikir olması için Mercedes Concept EQA isimli aracını tanıttı.

Dünyanın en ünlü otomobil şirketlerinden birisi olan Mercedes-Benz, Tesla’ya karşı ne kadar ciddi bir rakip olduğunu herkese gösterdi. 2022 yılına kadar tüm modellerini elektrikli modellerine geçireceğini belirten firma, elektrikli araçlarının gelecekte nasıl görüneceğini gösterdiği konsept bir otomobil de tanıttı.

“Mercedes Concept EQA” olarak adlandırılan bu yeni araç, 12 Eylül’de başlayan Uluslararası IAA Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı. Şirket bu yeni konseptin üretim sürecine girip girmeyeceğini söylememesine rağmen, yeni çıkacak araçların bu minvalde çıkacağını doğruladılar.

Mercedes-Benz’in başkanı Dieter Zetsche yaptığı açıklamada, “Mercedes-Benz konsept EQA aracı, elektrikli araç alanında ciddi olduğumuzu kanıtlıyor” dedi. Bu aralar elektrikli araçların en ünlü firması konumunda yer alan Tesla’ya rakip olmayı planlayan Mercedes-Benz, yıllardan beri sürdürdüğü güveni elektrikli araçlarla devam ettirecek gibi duruyor.

Elektrikli araçlar ülkemizde pek popüler değil, ancak önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu tarz firmaların destekleri ile birlikte ülkemizde de bu tarz araçları göreceğimizi umuyorum.