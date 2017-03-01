Mercedes-Benz Yepyeni E Serisi ve 1.6 Motor Seçeneği İle Türkiye’de!

Dünya genelinde en çok tercih edilen araç üreticilerinden Mercedes-Benz, yeni nesil E-Serisini 1,6 litre hacimli motor seçeneği ile Türkiye’de satışa sunuyor.

Ortalama gelirin üzerinde, hatta zengin diye tabir ettiğimiz kesimin en büyük otomobil tercihlerinden biri olan Mercedes-Benz, yeni nesil E-Serisi otomobillerini 1.6lt motor seçeneği ile ülkemizde satışa sunuyor.

Mercedes’in en lüks sınıfı olan S Serisinin bir alt modeli olmasına rağmen lüks ve akıllı bir sedan serisi olan E, sürücüye şerit takibi ve değiştirme konusunda kolaylık sağlayan Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı ve akıllı telefon üzerinden park edebileceğiniz Araç Dışından Park Etme Yardımcısı gibi yenilikçi çözümler ile beraber sınıfının en akıllı araç serisi olan E-Serisi, ilk etapta E 200 ve tamamen yeni bir motor kullanan E 220 d seçeneklerinin yerini 2017 yılı ile birlikte E 180, E 220 d 4MATIC, E 300 ve E 350 d versiyonları alacak.

1,6 litre hacminde, 156 PS gücündeki benzinli motor ve dokuz ileri oranlı 9G-TRONIC otomatik şanzımana sahip E 180 versiyonuna kavuşan yeni E-Serisi, bunun yanı sıra her ikisi de 2.0 litre motor hacmine ve 9G-TRONIC şanzımana sahip olan,194 PS gücündeki dizel motorlu ve dört tekerlekten çekişli E 220 d 4MATIC ve 245 PS gücündeki benzinli motorlu E 300 motor seçenekleri ile satışa çıktı.

Böylelikle 1.6 motor hacmi olan E 180, 2.0 motor hacimli E 220 d 4MATIC ve E 300 ile 3.0 motora sahip olan E 350 d Türkiye’de 264.000TL’den başlayan ve 549.000TL’ye varan fiyatlar ile satın alınabilecek.