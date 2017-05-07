Otomotiv sektörünün üç devi karşı karşıya!

Otomobiller konusunda genellikle çoğumuzun dikkatini çeken ilk unsur, araçların sahip oldukları tasarımsal çizgiler oluyor ve bu konuda sektörde bulunan özellikle birkaç firma, gerçekten başarılı araç tasarımları ile karşımıza çıkmakta. Fakat fiyatların giderek arttığı ve lüks sınıfına giren araçlarda tasarımsal çizgiler kadar bir diğer şey daha ön plana çıkmakta; araçların sunduğu şeyler.

Çağımız teknoloji çağı ve bu çağın en fazla kendini belli ettiği, yansıdığı sektörlerden biri de otomotiv sektörü. Artık otomobil üreticileri, ürettikleri araçlarda motorun gücü, aracın maksimum hızı gibi konuların yanında aracın sahip olduğu donanımsal, teknolojik sistemler konusunda da ciddi bir yarış içerisindeler. İşte bu söz konusu yarışı incelemek ve araçları karşılaştırmak isteyen Carwow adlı YouTube kanalı, otomotiv sektörünün üç önemli markasını karşı karşıya getirmiş.

Audi'yi Q5 temsil ederken BMW cephesinde 520d, Mercedes'te ise E220d boy göstemekte. İçlerinde bulunan mutlimedya ekranlarından sahip oldukları ekstra özelliklere kadar kıyaslanan araçlar arasında puanlama yapılarak kazanan otomobil belirlenmiş.