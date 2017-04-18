Mercedes, süper mini ve kompakt otomobillerin geleceğini yeniden şekillendirecek Concept A Sedan modelini Şangay Otomobil Fuarı'nda sergiledi.

Mercedes-Benz kompakt otomobillerinde sıkça rastladığımız keskin açıları ve muhafazakar tasarım mimarisini, Şangay'da tanıttığı Concept A Sedan ile terk ediyor. Concept A Sedan; A, B, GLA, CLA gibi nispeten küçük ve kompakt modellerin geleceğini şekillendirecek.





Konsept otomobil mevcut CLA'dan 2,76 inç daha kısa ancak tavan çizgisinde, 3,66 inç daha geniş. Daimler'in baş tasarımcısı Gorden Wager "Kusursuz oranları ve yüzeylerin duygularla işlenmesiyle, otomobil “Şehvetli Saflık” olarak nitelendirebileceğimiz bir tasarıma sahip. Concept A bir kilometre taşı ve yeni bir tasarım çağı sunma potansiyelini barındırıyor" ifadelerini kullanıyor.

C sütunlarının yapısı dikey, bu da şirketin coupe ve sedan melezi otomobiller arasındaki çizgiyi geçmemek istediğini gösteriyor. Zira coupe görünümlü sedan otomobiller halen çok popüler. Konseptin yüksek bir kemer çizgisi var ve tasarım, agresif dikey krom çubuklar ve kaput üzerinde AMG'nin Panamericana ızgarasının kullanılmasıyla vurgulanmış. 20 inçlik jantları ve şık A direkleri aracı mükemmelleştirmiş. Elbette karşımızdaki otomobil bir konsept olduğu için, ne zaman satışa sunulacağı ve diğer kompakt ve süper mini modelleri ne şekilde etkileyeceğini “henüz” bilmiyoruz.