Lüks otomobil markaları, bir araba filosuna erişmek isteyen müşterilere de hizmet vermek için sunduğu abonelik sistemlerini giderek artırıyor. Mercedes Benz de önümüzdeki günlerde abonelik sistemi furyasına katılacak.

Şirketin ABD kolu, perşembe günü yaptığı açıklamada, haziran ayı itibariyle 'Mercedes-Benz Koleksiyonu' adlı bir pilot programa başlayacağını duyurdu.Nashville ve Philadelphia, otomobil üreticilerinin belirli yeni arabaların bir filosunun sunulacağı ilk şehirler. Abone olanlar, özel bir uygulama aracılığıyla arabalara erişebilecekler, bazı Mercedes-AMG modelleri de filonun bir parçası olabilir. Abonelik fiyatları henüz açıklanmadı.

Hem Mercedes hem de BMW ocak ayında, bu tür abonelik hizmetlerini sunmaya başlayacaklarını söylüyor. BMW, geçen hafta da Nashville'de. zaten kurulmuş olan Cadillac ve Porsche Passport pilot programlarını, kullanıcılara ne istediğine bağlı olarak, spor arabalarından SUV'lara ve lüks sedanlara kadar çeşitli araçları sunmaya başladı.

Audi on Demand da, San Francisco'da birkaç saat boyunca, saat başı veya günlük ücretlerle çalışıyor. Bu aboneliklere her koşulda abonelik ve sigorta da dahil.

Sürücüler - özellikle kalabalık şehirlerde olanlar - yeni otomobil almayı düşünürken, lüks markaların otomobillerini deneyebilmek için abonelik temelli hizmetleri giderek daha sık kullanacak gibi görünüyor. Size de abonelik hizmeti mantıklı geldi mi, yoksa çok mu lüks buldunuz?