Mercedes 2018 yılında ilk kablosuz şarj sistemini başlatmayı planlıyor. Otomobil devi şirket, elektrikli araç sahiplerine kalıcı bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Sistem kablosuz şarj parçasının akıllı telefonlar için olduğu gibi endüktif şarj işlemlerine dayanıyor ancak araç şarjı için çok yüksek güç seviyeleri söz konusu. Aracın alt kısmına monte edilmiş bir alıcı plakaya güç aktaran garajın veya yolun tabanında bir parça bulunuyor. Araç ekranındaki göstergeler, sizi en etkili şarj için en iyi konuma götürüyor.

Mercedes, BMW ile iş birliği içinde birkaç yıldır endüktif şarj teknolojisinde çalışıyor. Hedef, elektrikli araba sahiplerinin evlerine veya ofislerine vardıklarında aracını tekrar şarj etmeyi unutmamalarını sağlamak.

Yeni 2018 Mercedes S-Serisi'nin lansmanında konuşan Group Research ve Mercedes-Benz Otomobil Gelişimi'nden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ola Källenius, yeni teknolojinin hala göreceli olduğunu, bir başlangıç ​​için, otomobilin yaklaşmakta olan S-Serisi hibrid gibi en lüks modellerinde bile, standart özellik yerine ekstra olarak seçilmesi beklendiğini söyledi. Källenius, “Endüktif şarj hala nispeten pahalı bir teknolojidir" diye belirtti. Mercedes’in en hızlı şarj cihazları şuan 11 kW’a kadar şarj ediyor. Fakat kablosuz şarj ile bu hız şimdilik 3.6 kW. Bu da aracın tam şarj olma süresini neredeyse 3 kat düşürüyor.