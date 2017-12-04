Mercedes'i de bünyesinde bulunduran Daimler şirketi, araştırmak için kiraladığı Tesla Model X'i parçalara ayırdı.

Ülkemizde de sıkça rastlandığı gibi, kiralık araçların çektikleri çileyi hiç bir araç çekmiyor. Şirketler tarafından çalışanlarına tahsis edilen bu araçlar, oldukça hor kullanılıyor ve bir süre sonra iş göremez hale geliyor. Mercedes'i de bünyesinde bulunduran Daimler'in yaptığı tam olarak bu değil ama bu durumdan daha ilginç. Zira şirket araştırmak için kiraladığı bir tesla Model X'i parçalara ayırdı. Dikkatinizi çekiyorum koskoca şirket araştırma yapmak için bile olsa dışarıdan araba satın almamış.

Daimler, bir araç kiralama şirketinden Temmuz ve Ağustos aylarında tam 7 hafta boyunca bir Tesla Model X kiraladı. Kiralanan araç, üç Tesla'ya sahip olan Bavyeralı çift Monika Kindlein'e ve Manfred van Rinsum'a aitti. Bu aile araçlarını kiralayarak ek bir gelir kaynağı elde ediyorlardı. Ancak çift, oldukça ağır hasarlı bir şekilde aldığı aracının kime kiralandığını bilmiyordu.

Daimler, otomobilin yeteneklerini test etmek için oldukça kapsamlı bir çalışma yapmıştı. Araba için yapılan testleri Der Spiegel kısaca şöyle özetliyor:" Kiralama süresi boyunca araba açıkça söküldü ve tekrar bir araya getirildi. Buna ek olarak, aşırı koşullar altında - ısı da dahil olmak üzere, titreşimli bir palet ve çekiş pistinde test edildi. Bununla birlikte, Sixt'le yapılan orijinal kira sözleşmesinde [anlaşma], test parçalarında yapılan söküm ve kullanım açıklanmadı. Kiralama döneminin sonunda araç beş basamaklı meblalarda hasarlarla iade edildi [rakamlar, Euro cinsinden]." Uzmanlara göre aracın toplam masrafı 15 bin Euro civarındaydı.