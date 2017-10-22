Mercedes'in Telefon Uygulamasına Parmak İzi Koruması Eklendi

Mercedes'in kısmen yeni model araçlarının bazı özelliklerini akıllı telefonla kontrol etmeye imkan sağlayan uygulaması Mercedes Me, parmak izi güvenliğiyle güncellendi.

Eğer nispeten yeni model bir Mercedes otomobiliniz varsa, Mercedes Me uygulamasını duymuş hatta kullanmışsınızdır. Aracınızı uzaktan yönetmenizi sağlayan bu uygulama, yeni bir güncelleme aldı ve oldukça önemli bir güvenlik önlemi olan parmak izi okuma özelliği eklendi.

Kapıları kilitlemek/açmak, eğer aracınız 2016 model ya da daha yeniyse motoru başlatmak/durdurmak gibi şeyleri uzaktan gerçekleştirebilen uygulama, Play Store'da ortalama 5 üzerinden 2.1 yıldıza sahip. Yorumların çok büyük bir çoğunluğu 1 yıldız.

Uygulamanın temel işleviyle ilgili herhangi bir bilgiyi size malesef sağlayamadığımız bu haberimizde (Mercedes'imiz yok) uygulamaya sessizce eklenen ancak önemli bir özelliği ele alıyoruz. Uygulam hali hazırda parola ile kendini korumaya alabiliyor ve telefonunuzun başkasının eline geçmesi durumunda arabanızla oynamasına engel oluyordu. Yeni güncelleme ile birlikte bu koruma, parmak iziyle güçlendirilebilecek ve kullanıcı için daha kullanışlı ve güvenli bir hale gelecek.

Eğer bir Mercedes'iniz varsa ve bu uygulamayı kullanıyorsanız, güncellemenin size ulaşmış olması gerekiyor. Eğer hala böyle bir özellik yoksa, buradan Play Store'a ulaşarak uygulamanızı güncelleyebilirsiniz.