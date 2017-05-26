Mercedes GLA Serisinin Yeni Modeli Türkiye'de Satışa Çıktı!

'SUV' sınıfının hem sportif hem de lüks ve konforlu araçlarından olan Mercedes GLA sersinin yenilenen modeli bu ay itibariyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Son günlerde otomobillerinde emisyon hilesi yaptığına yönelik iddialar nedeniyle sıkça gündeme gelen Alman otomobil üreticisi Mercedes - Benz, SUV sınıfındaki GLA serisinin yenilenen modelini Türkiye'de satışa sundu.

Hem spor hem de lüks bir tasarıma sahip olan yenilenen Mercedes GLA modeli hem iç hem de dış tasarımda önceki modellere göre ciddi bir farklılık göstermese de teknik donanım anlamıyla fazlasıyla güçlenmiş durumda. Ayrıca yenilenen GLA, barındırdığı teknolojilerle de güçlü donanımın yanı sıra sürücülerin işini kolaylaştıracak ve sürüş esnasında daha konforlu ve rahat bir sürüş deneyimi yaşatacak özelliklerle geliyor.

Artık yeni Mercedes GLA otomobiliyle birlikte standart LED farların yerine önceki farlara kıyasla %60 daha az enerji tüketmesine rağmen çok daha parlak olan yeni nesil LED farlar kullanılıyor. Öyle ki Mercedes, bu farlar için 'geceyi aydınlatan LED farlar' tanımlamasını yapıyor.

Ayrıca yorgunluğa karşı otonom fren ve uyarı sistemine sahip olan yeni GLA, yorulduğunuzu anladığında sizi uyandırmak için uyarı veriyor ve olası bir yorgunluğa bağlı dalgınlıkta otomatik olarak fren yapabiliyor. Böylelikle de Mercedes GLA, kaza oranlarını en aza indirmeye çalışıyor.

Hem arazi şartlarında hem de günlük şehir hayatında kullanabileceğiniz yeni Mercedes GLA ülkemizde 185.200TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda. Ayrıca meraklıları aşağıdan aracın teknik özelliklerini de inceleyebilirler:

Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC Teknik Özellikleri

Motor: 2,0 litre hacimli direkt enjeksiyonlu sıralı dört silindirli turbo beslemeli motor

Silindir hacmi: 1991 cc

Maksimum Güç: 381 BG (280 kW), 6000 d/d

Maksimum Tork: 475 Nm, 2250-5000 d/d

Güç aktarımı: Değişken tork dağılımına sahip sürekli dört tekerlekten çekiş AMG Performance 4MATIC

Şanzıman: AMG SPEEDSHIFT DCT 7 vitesli spor şanzıman

Yakıt tüketimi: şehir içi/şehir dışı/karma

9,6/6,1/7,4 l/100 km

CO2 emisyon salınımı karma: 172 gr/km

Ağırlık (DIN/EG: 1.510 kg*/1.585 kg**

Hızlanma 0-100 km/s: 4,4 sn

Maksimum hız: 250 km/sa***



*Boş ağırlık, DIN standartlarına göre, sürücüsüz;

**Boş ağırlık, EG standartlarına göre sürüşe hazır, sürücü dahil (75 kg);

*** Elektronik olarak sınırlandırılmıştır, AMG Sürücü Paketi ile 270 km/sa