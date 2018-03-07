Mercedes Maybach, Cenevre Otomobil Fuarı'nda geleceğin otomobili yerine geleceğin güvenli sürüş rehberi olacak akıllı far sistemi 'Digital Light'ı tanıttı.

Cenevre Otomobil Fuarı’nda birçok marka yeni otomobillerini tanıtmaya devam ederken Alman otomotiv devi Mercedes, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve birkaç ay içinde S-Serisi araçları ile ilk örneklerini göreceğimiz ‘Digital Light’ teknolojisini tüketicilere ve otomobil severlere tanıttı.

Sürücülere çok daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşatacak olan bu akıllı far teknolojisi, 2 milyon piksel çözünürlüğündeki farları ile yol üzerinde bulunan araçları, yayları, yol tabelalarını araç yazılımı ve sensörleri ile birlikte çalışarak sürücüye yansıtıyor. Böylece yol üzerindeki hiçbir detay sürücünün gözünden kaçmıyor.

Yazılım ile tam uyumlu çalıştığı için araç ve yol hakkındaki tüm verilere ulaşan ‘Digital Light’ teknolojisi, sürücüye önündeki araçla koruması gereken takip mesafesi, şeritten çıkması halinde şeride geri dönmesi ya da şerit değiştirirken arkada ya da önde bulunan aracın uygun olmaması gibi konularda uyarılarda bulunur.

Digital Light teknolojisinin şu an için sürücülere gösterebileceği 10 farklı sembol bulunuyor. Bu sembollerin arasında yol çalışması, karlı yol, hız limiti ya da takip mesafesi gibi önemli uyarılar bulunuyor. Mercedes’in teknolojiyi geliştirmesi ile birlikte önümüzdeki yıllarda tanıtılacak modellerde Digital Light teknolojisine yeni semboller eklemesi muhtemel.