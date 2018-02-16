Mercedes'in rüyaları süsleyen otomobili S-Serisi Coupe, ağırlığıyla uyumlu bir fiyat ile ülkemizde satışa sunuldu.

Geçtiğimiz Eylül ayında Alman otomobil devinin amiral gemisi olarak bilinen S-Serisi’nin sedan versiyonunu ülkemizde satışa sunan Mercedes, şimdi de daha sportif bir otomobil isteyenler için Mercedes S-Serisi Coupe’yi Türkiye’de satışa sunuyor.

Sportif tasarımı ile hitap ettiği kitleyi ilk bakışta belli eden S-Serisi Coupe, seviyesinden beklenen tüm gelişmiş teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Yeni bir krom alt eklentiye ve geniş hava girişleri bulunan bir ön tampona sahip olan S-Serisi Coupe, yeni yan marşpiyeleri ve V12 görünümünde çift egzoz çıkışı ile dinamik görünüm sağlıyor.

Mercedes S-Serisi Coupe’da bulunan Linguatronic 450 sesli komut sistemi, bilgi ve eğlence sistemlerinin çok üzerine çıkarak iklimlendirmeden koltukların masaj fonksiyonuna kadar pek çok özelliğin sesli komut sistemi ile yönetilebilmesine imkan sağlıyor. Otonom araçlar için de hazırlıklara başlayan Mercedes, S-Serisi Coupe’da yolu tarayarak süspansiyonların sertliğini ayarlayan bir teknoloji alt yapısı kullandı.

Peki böyle bir lükse sahip olmanın bedeli nedir? Kullandığınız otomobil yalnızca keyifli ve konforlu bir sürüş değil, son teknoloji ile donatılmış lüks bir ‘araç’ sunuyor. Haliyle böyle bir araca sahip olmak da her babayiğidin harcı değil. 2018 model Mercedes S-Serisi Coupe, Türkiye’de 1.257.700 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.