Sürücüsüz otomobillerin hayatımıza girmesiyle ilgili açıklama yapan otomotiv devi Mercedes, bunun için en az 10 yıla ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bildiğiniz gibi son yıllarda teknoloji sektörünün devleri ve otomotiv sektörünün lider şirketleri sürücüsüz otomobiller üzerine çalışmalar yürüterek geleceğin otomobilleri olarak nitelendirilen bu araçların hayata girmesi için çalışmalar yürütüyor. Öyle ki birçok şirket testlerini artık normal yaşamın içindeki trafikte test etmeye başladı bile.

Hal böyle olunca da hemen hemen hepimiz birkaç yıla otonom araçları trafikte görmeyi umut ediyoruz ancak konuyla ilgili açıklama yapan Mercedes'in ARGE departmanının tepe yöneticilerinden Jochen Haab, sürücüsüz otomobillerle ilgili geliştirdikleri teknolojinin henüz 2. ya da 3. seviyeye yeni ulaştığını, 5. seviyeye ulaşarak trafiğe çıkması için minimum 10 yıl gibi bir zaman gerektiğini belirtti.

Sürücüsüz otomobil testlerinin başarılı olduğuna tanık olsak da zaman zaman kaza haberleri de almıyor değiliz. Öte yandan testlerin belirli bölgelerde yapılması da bu uzun sürenin işaretlerinden biri. Yine de bazı şirketler için otonom araçların tam anlamıyla trafiğe çıkması 10 yıl sürmeyebilir.