Mercedes'in yenilikçi ve şık tasarımıyla dikkat çeken yeni elektrikli otomobili bu yıl içinde resmi olarak duyurulacak ancak 2020 yılında yollarda olacak.

Geçtiğimiz yıl Paris'teki otomobil fuarında yeni nesil elektrikli otomobillerinin ilk konseptini tanıtan Mercedes, tüm elektrikli otomobillerini 'EQ' serisi altında birleştireceğini söylemişti. Şimdi ise Mercedes'in 'geleceğin otomobilleri' konseptine yönelik serisi EQ'nun yeni modellerinin duyurulacağı ortaya çıktı.

Ortaya çıkan bilgilere göre Mercedes'in yeni tasarım harikası ve üstün teknolojilere sahip elektrikli otomobilleri, bu yılın sonlarına doğru düzenlenecek Frankfurt Otomobil Fuarı'nda resmi olarak duyurulacak. Duyurusu yapılan otomobillerin geliştirme süreci üç yıl daha devam edecek ve Mercedes EQ serisinin yeni üyeleri 2020 yılında yollarda olacak.

BMW'nin elektrikli otomobillerini sunduğu i serisinin en büyük rakiplerinden olacak Mercedes EQ serisinin yeni üyesi 'Mercedes EQ MEA' olarak adlandırılacak. Otomobilin üretimi Almanya Bremen ve Sindelfingen'deki Mercedes fabrikalarında gerçekleştirilecek.