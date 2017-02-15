Mercedes'ten, Limuzinden Bile Lüks Arazi Aracı Geliyor!

Sonbahar döneminde satışa sürülecek Mercedes-Maybach G650 Landaulet, sadece 99 adet üretilecek ve aşırı şanslı kişilerin garajına konuk olacak.

Mercedes, lüks ötesi Maybach modellerinin yeni halkasını tanıttı.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet, limuzinlerden bile konforlu olmasına rağmen bir arazi aracı.

Mercedes G650 Landaulet, sürücünün yatağından daha rahat olacak şekilde tasarlanmış alan ve koltuklara sahip.

Önde oturan kişiler geleneksel bir tavanın altında oturuyorlar, ancak arkadaki kişiler gökyüzünün keyfini çıkarabilmek için açılıp katlabilen bir tavan mimarisi ile ödüllendiriliyor.

İç mekan azami konfor için geliştirdi. Arka sırt desteği şişirilebilir hava bölmelerine sahip tek koltuklar şeklinde tasarlanmış. Ayrıca sıcak taş masajını taklit etmek için geliştirilmiş bir masaj algoritmasına sahip.

Bardaklıklarda bile soğutma veya ısıtma sistemi mevcut. Her yolcu, kendine ait 10 inçlik Ultra HD özellikli ekran sistemlerine sahip.

Mercedes G650, bir limuzinden lüks olabilir ama en güçlü arazi araçları ile bile aşık atabilecek bir motora sahip: 12 silindirli ve 630 beygirlik turbo ünite.

Eylül-Ekim bandında satışa sunulacak ve sadece 99 adet üretilecek arazi aracı-limuzin melezinin fiyatı ise açıklanmadı. Ancak Maybach ailesinde bulunup, fiyatı 300.000 dolardan aşağı olan hiçbir araç yok.