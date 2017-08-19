Mercedes Visio Elektrikli Araç 30'lu Yıllardan Esinleniyor

Lüks araçlar sınıfına giren Visio, benzin yerine gaz kullanıyor. Yaklaşık 60 km batarya ile seyahat edebilen aracın maksimum hızı saatte

1930’lu yılların lüks araçları neredeyse kargo uçağı büyüklüğünde olurlardı. Hiç bitmeyen bariz hatların hakim olduğu ‘Art Deco’ çağıydı o yıllar. Dolayısı ile Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet’in de 6 metre uzunluğunda olması, tek bir hattın araç boyunca sürgit devam etmesi sürpriz olmasa gerek. Aracın arka tarafı, yatlardan esinlenerek yapılmış ve ‘tekne kuyruğu’ olarak adlandırılmış. Diğer bir deyişle aracı park etmek için yer bulamayacaksınız.

Tabii Mercedes-Maybach tipi bir araç sahibinin park yeri bulma gibi bir sorunu olmayabilir. Otomobil üreticisinin azami seviyede lükse kaçan markası, biraz tuzluya mal olan büyük ve güçlü araçlarıyla tanınıyor. Vision 6 eğer piyasaya sürülürse, şüphesiz ki farklı olmayacaktır. Diğer araçlar gibi bu da üçlü bir araç olacaktır. Fakat tüm heybetiyle yollarda hava atmak için benzin yerine elektron kullanacak.

Dört tekerli cabrio, dört adet 750 beygir gücünde manyetik senkronize elektrik motora sahip. 4 saniyeden kısa bir sürede yaklaşık 96 km/h hıza ulaşan araç, saatte 250 km hız yapıyor. Aracın arkasında konumlandırılan düz batarya paketi aracın yaklaşık 60 km seyahat etmesine yetecek kapasitede. Buna ek olarak DC hızlı şarj teknolojisi sayesinde araç 5 dakika içerisinde yaklaşık 320 km gidecek kadar şarj edilebiliyor.

Aracın dışı, Al Capone zamanlarından kalma gibi görünmekle birlikte iç dizaynı bir çok açıdan fütüristik özellikler içeriyor. Vision 6, Mercedes EQ SUV modellerinde bulunan panel tasarımına sahip. O konsept araçta olduğu gibi araç, konum, saat ve yeni haberler gibi bilgileri, sürücü ve yolcu arasında paylaşıyor. Kontroller bütünüyle dokunmatik. Aracın önünde konumlandırılan nabız şeklinde atan mavi hatlar, aracın enerji kullanım durumunu gösteriyor.

Fakat tabii diğer bir çok konsept araçta olduğu gibi Vision 6’nın da bu haliyle üretim aşamasına gelmesi pek imkan dahilinde görünmüyor. Yine de gelecekte yapılacak araçlar için temel tasarım olabilir. Devasa büyüklükteki araçlara ilginiz varsa ve cüzdanınız yeterince şişkinse, gözünüz Maybach’ın önümüzdeki birkaç yıl içerisindeki üretim zincirinde olsun.