Blackberry, CES 2017’deki basın etkinliğinde Blackbery Mercury’nin Blackberry tarafından tasarlanan son model olacağını açıkladı.

Çinli teknoloji firması TCL tarafından üretilecek olan yeni Blackberry modeli Mercury, Blackberry tarafından tasarlanan son telefon olacak. Blackberry CEO’su John Chen, dün CES’te gerçekleştirilen basın etkinliğinde şirketi telefon işinden çıkarma konusundaki isteğini yineleyerek bu söylentiyi doğruladı. John Chen konuyla ilgili olarak tam olarak şu ifadeleri kullandı:

“Kendimizin tasarladığı ve mühendisliğini yaptığı son model. Evet, bu sonuncusu olacak.”

Chen, bu açıklamayla birlikte Blackberry Mercury’nin bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini de belirtirken şirketin iş stratejisindeki bu değişimin, ortalıklar aracılığıyla pazardaki Blackberry telefonlarından daha fazla kazanç sağlayabileceğini ifade etti. Yani şirket, donanıma yatırım yapmak yerine, TCL gibi kendi Blackberry markalı telefonlarını üretebilecek firmalarla ortaklık yapacak.

Blackberry CEO’su ayrıca bu durumun daha fazla Blackberry markalı telefonun piyasaya sürülmesini sağlayacağını, çünkü onları üreten ve dağıtan birden fazla şirket olacağını söyledi. Bununla birlikte, normalde rekabete giremeyeceği yerel alanlarda rekabete girmek için yerel ortakları olacağını da belirtti. Chen, açıklamasında özellikle şirketlerin ve hükümetlerin Blackberry telefonlarına olan talebinin süreceğine inandığını ifade etti.