Merdiven Çıkmak, Akıllı Merdivenlerle Daha Kolay Olacak!

Merdivenlerden inip çıkmak, eklem ağrısı çeken insanlar için çok daha kolay bir hale getirmek üzere. Araştırmacılar yürürken enerji depolayan enerji geri dönüşüm merdivenleri hazırladılar.

Akıllı merdivenler, dahili yaylar ve basınç sensörleri sayesinde diz ve ayak bilekleri üzerindeki baskıyı düşürüyor. Bu merdivenler sayesinde çok pahalı olan asansör ve benzeri makinelere artık gerek kalmayabilir.

Gürcistan Enstitüsü'nden araştırmacılardan Lena Ting, "Merdivenden aşağıya inmek, motor aşırı yüksek devirdeyken arabanızın frenlerine dokunmak gibidir" diyor. "Bacaklarınızın çok hızlı düşmesini önlemek için her adımı desteklemek gerekiyor ve çok enerji kullanıyor, merdivenlerimiz bu enerjiyi boşa harcamak yerine depoluyor" dedi.

Düz zeminde yürümekle karşılaştırıldığında, merdiven kullanımı dizlerinin üç kat daha zorlayıcı. Eklem ağrısı, kas güçsüzlüğü ve azalmış sensorimotor kontrol hastaları için daha da zorludur ve yaşlı insanlar için en zorlanılan beş görevden biridir. Bu akıllı merdivenler sayesinde merdiven çıkıp inmek yakın gelecekte çok daha kolay olacak gibi görünüyor.